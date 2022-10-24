習近平與西方攤牌可能性變大　外媒曝下一步「恐奪取台灣」

▲習近平開啟了執政的第三任期。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平打破任期限制，開啟了執政的第三任期，對台戰略恐怕會更加強硬。外媒引述消息人士說法，習近平認為與西方攤牌的可能性越來越大，許多專家擔心，下一步將設法奪取台灣。

《華爾街日報》指出，習近平致力於確保中國能在與西方的潛在對抗中獲勝。有瞭解習近平想法的人士透露，習近平認為，與西方攤牌的可能性越來越大。這種觀點給他的許多治國大計增添緊迫性，包括擴充軍力、採取大膽、冒險的外交政策等。

23日公佈新一屆政治局委員、常委，幾乎都是「習家軍」。報導分析，這代表只要習近平願意，他將能在第三個任期內，以更大力度推行強硬政策，這就意味著美中關係可能繼續緊張，導致經濟進一步脫鉤、市場大門關閉及擾亂資產價值等。

「還可能導致武裝衝突風險上升，尤其是在台灣問題上，除非美國和中國找到新的合作共同點。」報導指出，不過中國的軍隊雖然更加強大，但是否為戰鬥做好了準備仍然存疑。

解放軍出版物指出，一些軍官的作戰決策存在缺陷，難以領導部隊，有時甚至不理解自己接到的命令。許多年輕的大陸人不願意參軍，軍隊難以獲得人才。

經濟方面，《華爾街日報》認為，習近平將政治置於經濟目標之上，這給中國的長期增長前景蒙上了陰影。許多經濟學家認為，5%的經濟增速無法實現。

▲港股上一個交易日（21日）和當日行情。（圖／翻攝自玩股網）

市場今日亦作出反應，外資在香港大力「倒貨」。恆生指數大跌逾750點，失守16000點，創下13年新低，其中阿里巴巴急殺11%至62港元，再創新低。

另外，外界亦關注，現年72歲、具實戰經驗的副主席張又俠連任中央軍委，而另位副主席則為規劃「圍台軍演」的何衛東出任。對此，國防部長邱國正今日坦言，北京對台戰略更加強硬，「但不會今天一就位，明天就開火，不過國軍知道這個事實，就會隨時強化戰備整備以做因應。」

國民黨立委曾銘宗詢問，能不能用一句話形容目前兩岸關係在國防上的情況？邱國正表示，「不但嚴峻，而且稍微處理不慎的話，事態會很嚴重」。

國安局副局長陳進廣則指出，「我們不排除他為了轉移內部的某些壓力，去做以戰逼統、逼和的策略」，國安局對任何策略都謹慎評估、掌握，所有評估都是依據事實預警及相關徵候的掌握。