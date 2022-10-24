4千部黨規肅紀反腐　中共中央辦公廳：形成較成熟全面從嚴治黨

▲中共中央今舉行新聞發佈會，介紹解讀黨的二十大報告精神」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會22日閉幕，中共中央於今（24日）10時舉行新聞發佈會，介紹「解讀黨的二十大報告精神」。外界關注習近平報告首次提出「健全全面從嚴治黨體系要求」，中共中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕也解釋，未來從「從嚴治黨」全面下功夫，從現行4千多部黨內法規治理黨員風紀等問題，目前已經形成一個比較成熟的全面「從嚴治黨」體系。但外界認為，這將是習近平開啟第三任期一把抓權的積極象徵。

今日出席新聞發佈會發言人有，中共中央政法委秘書長陳一新，中央政策研究室主任江金權，中央改革辦分管日常工作的副主任、國家發展改革委副主任穆虹，中央紀委國家監委宣傳部部長王建新，中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕，中央宣傳部副部長孫業禮。

二十大會議期間，習近平多次提及「從嚴治黨」。唐方裕解讀，二十大報告提出健全全面從嚴治黨體系的要求，在黨的代表大會報告是首次出現，「這是強化管黨治黨全面系統佈局、協同高效推進的一個重大舉措。」

▲中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕 。（圖／翻攝 央視）

唐方裕列出三項目標任務。一是要做到領域過程對象全覆蓋，在「從嚴治黨」上全面工夫，避免出現缺項漏項，徹底消除死角盲區，把所有黨員和黨組織都管住。

二是教育制度監督，在「嚴」上持續用力，讓各項措施手段同時發力、同向發力、形成合力，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。

三是做到標準質量效果共提升，採取標本兼治、針對性更強的舉措，真抓實幹、務求實效。

他表示，未來以習近平新時代中國特色社會主義思想做指引，全面加強思想建設、組織、作風、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入開展反腐敗鬥爭，加上有健全的制度設計，現行有效的黨內法規有近4000部。

進一步展開黨內集中教育，進行系統化培訓，尤其對各級領導幹部的加強監督、黨建工作考核評價，持續正風肅紀反腐等。「目前已經形成一個比較成熟的全面『從嚴治黨』體系。」