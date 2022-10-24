「航空少帥」到新疆第一號人物　馬興瑞任中共政委進入權力圈

▲馬興瑞。（圖／翻攝自中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

二十大中共政治局委員較上一屆上1人，共24人，其中63歲的馬興瑞仕途被看好，他長期在中國航天科技領域工作，被稱為「航空少帥」，之後曾擔任過深圳市委書記、廣東省長等，現在是新疆的「一把手」。

馬興瑞履歷亮眼，2007年當選為國際宇航科學院院士，曾任中國航天科技集團公司總經理、黨組書記，工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長，亦多次參與並領導中國載人航天和新一代運載火箭等大型航天工程事務。

▲ 馬興瑞曾打破廣東官場30年來，由本土官員升任省長的慣例。（圖／翻攝自百度百科）

馬興瑞2013年空降廣東，擔任省委副書記和政法委書記；2015年出任廣東省委副書記和深圳市委書記；2016年底升任廣東省長。值得注意的是，這打破廣東官場30年來，由本土官員升任省長的慣例。

馬興瑞2021年底升任新疆書記。由於新疆戰略地位重要，一直由中央政治局委員兼任，因此馬興瑞在當時被視為提早拿到二十大政治局門票。

▲烏魯木齊機場的防疫人員在幫旅客做落地核酸（PCR）。（圖／記者蔡儀潔攝）

馬興瑞上任後鮮提「反恐」，聚焦經濟發展，今年更全力推進新疆旅遊發展和升級，7月5A級旅遊景區日均接待量較6月增長201.08%，熱錢滾滾湧入。

不過，隨著7月底疫情爆發，新疆多個城市「封城」，大批旅客滯留，引發混亂。時至今日，新疆不少城市封控超過2個月，期間發生各種亂象，包括孕婦難就醫、食物短缺等。

新疆10月4日宣佈全面暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏，而解決滯留人員的方案是「當地就業」，惹來罵聲不斷 。

新疆自治區副主席劉蘇社曾指出，新疆7月30日以來的這波疫情，「是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。」

劉蘇社當時強調，新疆自治區黨委和政府「把防外溢作為當前疫情防控的重中之重」，要盡快遏制疫情外溢勢頭，「為黨的二十大勝利召開營造良好環境。」