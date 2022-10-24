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快訊／本土+26336　增62死「30多歲男染疫3天猝死家中」

▲▼10/24中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增2萬6336例確診病例，另增21例境外移入；確診個案中另增62例死亡。今日新增一例特殊死亡個案，為有慢性神經系統疾病的30多歲男性，未接種疫苗，10/18快篩陽性，視訊看診開立口服抗病毒藥物，10/21在家中無呼吸心跳過世，經衛生所醫師行政相驗開立死亡證明，死因為新冠病毒感染。

指揮中心表示，今日新增之26,336例本土病例，為12,359例男性、13,962例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,717例)，臺中市(3,465例)，高雄市(3,009例)，桃園市(2,958例)，臺北市(2,474例)，臺南市(2,196例)，彰化縣(1,464例)，屏東縣(753例)，新竹縣(699例)，雲林縣(649例)，新竹市(590例)，苗栗縣(548例)，南投縣(525例)，嘉義縣(461例)，宜蘭縣(427例)，基隆市(374例)，嘉義市(347例)，花蓮縣(337例)，臺東縣(132例)，金門縣(115例)，澎湖縣(92例)，連江縣(4例)。

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指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為35例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、42例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月31日至10月22日，死亡日期介於10月8日至10月21日。

指揮中心說明，今日新增21例境外移入個案中，為10例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自土耳其(2例)、中國(1例)移入，另18例感染國家調查中。入境日期介於今年9月23日至10月22日。

▲▼10/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計19,074,741例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,595,489例排除)，其中7,476,478例確診，分別為36,072例境外移入、7,440,352例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,385例COVID-19死亡病例，其中12,368例本土，個案居住縣市分布為新北市2,542例、臺北市1,394例、臺中市1,280例、高雄市1,163例、桃園市941例、臺南市917例、彰化縣690例、屏東縣495例、雲林縣383例、南投縣382例、苗栗縣341例、嘉義縣311例、基隆市274例、宜蘭縣264例、花蓮縣213例、新竹縣203例、嘉義市199例、臺東縣174例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣27例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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