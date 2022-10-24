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解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

國門大開，除了宣告將與新冠病毒共存，也代表將面臨其他各種病毒的考驗，而兒童的免疫力過去3年卻缺乏訓練，恐怕掀一波感染潮。（示意圖／方萬民攝）

▲國門大開，除了宣告將與新冠病毒共存，也代表將面臨其他各種病毒的考驗，而兒童的免疫力過去3年卻缺乏訓練，恐怕掀一波感染潮。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

10/13起國境解封，國外入境者不再需要居家隔離，只要7天自主健康防疫即可，也開放觀光團出、入境，幾乎已恢復疫情前的正常生活，不過，許多專家都警告「免疫負債」恐怕即將反撲，尤其是5~6歲以下的孩童最危險，若是一下子「負債太多」，可能影響全身的免疫系統，最好「分期付款」慢慢欠債較好。

新冠肺炎自2019年底爆發已滿3年，從原始病毒株到變異株Alpha、Delta，再到去年底出現的Omicron，以及最新出現的BQ.1.1、BF.7和XBB。在這段時間內，大多數人外出都謹守戴口罩、勤洗手、保持安全距離的防疫守則，不僅預防新冠病毒，其他病毒也都沒有可趁之機。

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以秋冬流行的呼吸道融合病毒為例，台灣自2021年起連續15個月沒有出現患者，如今隨著防疫政策鬆綁、疫情解封，首例呼吸道融合病毒感染病例已在9月出現，依據疾管署傳染病監測顯示，截至10/13，呼吸道融合病毒患者近四周分別為12、49、88、118人，呈現逐步上升的趨勢。

「要當心『免疫負債』反撲！」國泰醫院小兒科主任沈仲敏說，所謂的「免疫負債」是指在防疫措施齊全時，人體接觸其他病毒的機會變少，因此身體沒有機會產生相對應的免疫力，一旦不幸接觸到病毒後，就更容易被感染，發病症狀也會更為明顯，甚至會引發重症。

「尤其是5~6歲以下的嬰幼童，這些孩子一出生、或出生沒多久就遇到疫情爆發，長時間處於防疫狀態，身上的免疫系統猶如一張白紙，沒機會受到訓練，所以當他們遇到病毒時，往往就會更加嚴重。」沈仲敏說。

林口長庚醫院新生兒科也在9月下旬至10月初，收治了6名未滿月、因呼吸道融合病毒感染而住院的小嬰兒，年齡介於2~3週大；其中一位是出生35週的早產兒、2位是出生體重小於2500公克的低出生體重兒。他們當中有2位因呼吸窘迫，被收治到新生兒加護病房接受呼吸器治療。

10/13邊境解封，入境旅客不必再居家隔離，也開放觀光團出入境，屆時將會有更多病毒傳播的機會，醫師建議民眾持續戴口罩、勤洗手，才能保護自己免於感染。（圖／報系資料庫）

▲10/13邊境解封，入境旅客不必再居家隔離，也開放觀光團出入境，屆時將會有更多病毒傳播的機會，醫師建議民眾持續戴口罩、勤洗手，才能保護自己免於感染。（圖／CTWANT提供）

林口長庚醫院副院長邱政洵醫師指出，呼吸道融合病毒是單股的RNA病毒，此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2-8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。由於嬰幼兒的呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫，甚至導致呼吸暫停。

沈仲敏說，呼吸道融合病毒尚無特效療法，通常以支持性療法為主，包括氧氣給予、化痰等，仍要靠患者自身的免疫力才能痊癒，但對肺部發育未完全的早產兒來說，就相當危險，建議施打呼吸道融合病毒單株抗體，降低感染風險。

不過，若不屬早產兒等危險族群，幾乎不可能施打呼吸道融合病毒單株抗體，「因為一針就要自費2萬元，且效果維持一個月而已。」沈仲敏建議家長還是多叮嚀孩子洗手、戴口罩，若發現孩子生病就留在家裡休息，以免反覆感染不同病毒，形成惡性循環會重創全身免疫系統。

小兒科醫師王韋力也在臉書粉絲團發文表示，門診時有孩子告訴他：「我們班同學都不見了！」原來一個班上總共有30多人，但幾乎全都在發燒、咳嗽，只剩下7位同學到校上課，老師都快變白雪公主。醫師王韋力說，兒童圈最近7大病毒齊發，包括流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒、黴漿菌，且發燒、咳嗽等症狀都很嚴重，應小心輪流交替感染。

沈仲敏說，「如果逃不過免疫負債，起碼分期付款還債，生病就留在家中休息，以免到校又感染其他病毒，若是一下子欠太多債，恐怕會影響未來健康。」

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