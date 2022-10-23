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58歲爸確診　呼吸衰竭「17天驟逝」！她思念淚喊：可以來我夢裡嗎

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲原PO發常文思念爸爸。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情仍在高原期，一名女網友表示，58歲的爸爸施打3劑疫苗，於上月22日確診，之後被送進加護病房，呼吸衰竭需要緊急插管使用呼吸器，17天後驟逝，她寫下長篇文思念爸爸，「很希望爸爸可以到我夢裡找我聊聊」，文中滿滿的不捨與思念，惹哭2千名網友。

女網友在Dcard上發文，「我爸爸十月中旬因為確診而離開我們」，爸爸打過3劑疫苗，9月22日確診，她們每天都會到醫院探望，因為疫情關係，加護病房一天限定一個時段，一天只能探望1次，1次只有半小時。

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10月1日爸爸的PCR轉為陰性，妹妹跟媽媽開心地在隔離病房外比愛心，爸爸也比出手指愛心回應，怎料，爸爸疑似右側氣血胸，突然緊急開了小刀，在胸腔的地方做引流，不過肺部因為肺炎的關係變成膿胸，「整個肺部都被膿持續的感染，預計要開胸腔鏡手術」，但爸爸的血氧濃度不夠無法開刀，必須靠呼吸器提供血液氧氣，「他眼睛再也沒有睜開過」。

她每天都在等爸爸可以開刀的好消息，但到了10月8日早上6點多，醫院打電話給媽媽「妳先生應該度不過今天了，把家人都找來看他最後一眼吧」，早上醫院已經打了11劑強心針，才把爸爸從鬼門關拉回來，那天早上家人全都到醫院。

原PO回憶，「我在加護病房內牽著爸爸的手，他因為代謝不好整個手都水腫的很厲害」，就這樣看著爸爸心跳的儀器從70降到50，突然又降到24，最後直接歸0，「那一刻我知道，我的爸爸離開我們了，當下整個世界感覺崩塌了」。

原PO難過表示，日前剛辦完爸爸的告別式，爸爸至今仍沒有到夢裡找她，「好想看他過得好不好，燒給他的東西有沒有都收到了」。貼文曝光後，許多網友在底下留言鼓勵原PO，她感動表示，「謝謝你們的溫暖，讓我舒緩了失去爸爸的難過心情，還是很希望爸爸可以到我夢裡找我聊聊，因為我陪伴他的時間真的好少好少」。

本文獲得原PO授權提供。

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