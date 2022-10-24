流感季提早到！400萬人恐感染　醫籲快做這件事

▲流感疫苗已開打，今年以H3N2流感病毒為主，傳播速度較快、範圍也較廣，專家預估防守不好的話，可能會大流行。（圖／CTWANT提供）

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疫情持續已3年，隨著全民齊心做防疫，許多病毒在這段期間幾乎銷聲匿跡，以流感為例，過去2年竟無重症死亡案例！但隨著防疫逐漸鬆綁，流感病毒也捲土重來，且來勢洶洶，專家預估今年將是流感大爆發的一年，將有400萬人感染病毒。

根據疾管署監測系統顯示，9月第二週已出現50起流感病例，較以往的11月流感季提前兩個月，甚至在10/10出現首例重症死亡案例，死者是一名住在長照機構的90多歲婦人，確認感染H3N2流感病毒，屬於A型流感的一種。而先前公布的50例中，就有46例屬A型流感，以H3N2流感病毒為主。

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李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，流感主要分為四種類型，包括A型的H1N1、H3N2，以及B型的山形株、維多利亞株。一般來說，A型流感傳播速度較快、範圍也較廣，一旦快速出現，恐怕會是大流行前兆。「這是強烈暗示，今年台灣流感疫情不會太小，要非常小心。」黃立民警告。

依過去經驗，台灣流感小年，大約會感染10%左右人口；流感大年，則可能感染多達20%人口。若今年迎來流感大年，換算感染比率，恐怕會有超過400萬人被感染。黃立民也預估，新冠疫情10月中開始會走下坡，接下來就是A型流感的流行期。

黃立民坦言，今年台灣不利因素有四項，「病毒早到、流行病毒株為H3N2、國門開放、防疫疲乏」，其中國門開放是最大不利因素，因為流感潛伏期短，通常邊境封鎖7天後，病毒就進不來，但現在國門已開放；H3N2致病力強、變異率高，重症率恐是H1N1、B型流感的1.5倍至2倍。

▲面對反撲的流感病毒，民眾除了接種疫苗之外，也要做好個人公衛如戴口罩、勤洗手等。（圖／CTWANT提供）

流感病毒將如何大規模反撲？或許可以先參考其他國家的例子，澳洲、南非、智利這些南半球國家在防疫鬆綁後，迎來了睽違3年的流感大流行，以澳洲為例，這波已累積21萬人確診流感，人數超越過去5年的平均值。

澳洲醫學專家分析發現，今年澳洲流感來的時間比較早之外，疫情上升很快速、流行幅度高、病人數較多，推測同樣情況也會發生在亞洲。目前台灣、新加坡、韓國的流感疫情持續加溫中，且都以H3N2為主。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏表示，接種疫苗是預防流感最有效的方法，本年公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，截至10/13接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，顯見民眾也已提高警覺，及早做好準備。

沈仲敏說，今年流感疫苗無論是自費或公費，都屬於四價疫苗，保護力更好，選擇何種疫苗並沒有太大差異，若有過敏疑慮，則可選擇細胞培養疫苗。

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