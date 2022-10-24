　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流感季提早到！400萬人恐感染　醫籲快做這件事

流感疫苗已開打，今年以H3N2流感病毒為主，傳播速度較快、範圍也較廣，專家預估防守不好的話，可能會大流行。（圖／報系資料庫）

▲流感疫苗已開打，今年以H3N2流感病毒為主，傳播速度較快、範圍也較廣，專家預估防守不好的話，可能會大流行。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

疫情持續已3年，隨著全民齊心做防疫，許多病毒在這段期間幾乎銷聲匿跡，以流感為例，過去2年竟無重症死亡案例！但隨著防疫逐漸鬆綁，流感病毒也捲土重來，且來勢洶洶，專家預估今年將是流感大爆發的一年，將有400萬人感染病毒。

根據疾管署監測系統顯示，9月第二週已出現50起流感病例，較以往的11月流感季提前兩個月，甚至在10/10出現首例重症死亡案例，死者是一名住在長照機構的90多歲婦人，確認感染H3N2流感病毒，屬於A型流感的一種。而先前公布的50例中，就有46例屬A型流感，以H3N2流感病毒為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，流感主要分為四種類型，包括A型的H1N1、H3N2，以及B型的山形株、維多利亞株。一般來說，A型流感傳播速度較快、範圍也較廣，一旦快速出現，恐怕會是大流行前兆。「這是強烈暗示，今年台灣流感疫情不會太小，要非常小心。」黃立民警告。

依過去經驗，台灣流感小年，大約會感染10%左右人口；流感大年，則可能感染多達20%人口。若今年迎來流感大年，換算感染比率，恐怕會有超過400萬人被感染。黃立民也預估，新冠疫情10月中開始會走下坡，接下來就是A型流感的流行期。

黃立民坦言，今年台灣不利因素有四項，「病毒早到、流行病毒株為H3N2、國門開放、防疫疲乏」，其中國門開放是最大不利因素，因為流感潛伏期短，通常邊境封鎖7天後，病毒就進不來，但現在國門已開放；H3N2致病力強、變異率高，重症率恐是H1N1、B型流感的1.5倍至2倍。

面對反撲的流感病毒，民眾除了接種疫苗之外，也要做好個人公衛如戴口罩、勤洗手等。（示意圖／黃耀徵攝）

▲面對反撲的流感病毒，民眾除了接種疫苗之外，也要做好個人公衛如戴口罩、勤洗手等。（圖／CTWANT提供）

流感病毒將如何大規模反撲？或許可以先參考其他國家的例子，澳洲、南非、智利這些南半球國家在防疫鬆綁後，迎來了睽違3年的流感大流行，以澳洲為例，這波已累積21萬人確診流感，人數超越過去5年的平均值。

澳洲醫學專家分析發現，今年澳洲流感來的時間比較早之外，疫情上升很快速、流行幅度高、病人數較多，推測同樣情況也會發生在亞洲。目前台灣、新加坡、韓國的流感疫情持續加溫中，且都以H3N2為主。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏表示，接種疫苗是預防流感最有效的方法，本年公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，截至10/13接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，顯見民眾也已提高警覺，及早做好準備。

沈仲敏說，今年流感疫苗無論是自費或公費，都屬於四價疫苗，保護力更好，選擇何種疫苗並沒有太大差異，若有過敏疑慮，則可選擇細胞培養疫苗。

延伸閱讀
免疫負債3／今冬恐爆多重感染「死亡率增8倍」　醫示警：近3個月是關鍵
放手二代衝2／南台灣4大公辦都更握手中　跟政策走成「房產一哥」　
娛樂報報／林哲熹甜蜜上演餵食秀　女友Cindy情侶裝陪放閃

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點
機身嚴重受損照曝光！大韓航空暴雨中3度降落　衝出機場跑道
人均GDP超越日韓　專家示警台灣貧富差距擴大
寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」
萬華堂口、宮廟槍聲大作　「角頭阿國」4字遺言曝光
好市多加油站假日車潮曝！　網一看超懷舊：原來收費站還在

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

流感季提早到！400萬人恐感染　醫籲快做這件事

好市多加油站假日車潮曝！　網一看超懷舊：原來收費站還在

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

鋼琴女神秀爆乳辣照問「萬聖節扮什麼」　粉絲嗨喊：扮妳男友

今明最冷！清晨18.5℃　恐又有颱風變天時間曝

台北熊好券2.0今晚6時截止登記　「6抽2」最高可拿2千元

媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價

測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

影／熟睡被畫八家將臉譜　女友起床氣炸狠瞪男友

澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

流感季提早到！400萬人恐感染　醫籲快做這件事

好市多加油站假日車潮曝！　網一看超懷舊：原來收費站還在

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

鋼琴女神秀爆乳辣照問「萬聖節扮什麼」　粉絲嗨喊：扮妳男友

今明最冷！清晨18.5℃　恐又有颱風變天時間曝

台北熊好券2.0今晚6時截止登記　「6抽2」最高可拿2千元

媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價

測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

影／熟睡被畫八家將臉譜　女友起床氣炸狠瞪男友

澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

習近平第3任期隱藏「對台時間表？」　田飛龍：美國別逼中國做決定

余苑綺癌逝2個月！　余天悲吐難放下：宛如心頭肉割一塊

野生Angelababy借廁所！　刺青店老闆「走了才知是女神」影片瘋傳

台南鹽水武廟發生爆炸　原來係這個原因造成

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

瘋電影／天劫高手　令人咋舌的真實搶匪特技

萬華3大角頭曝　萬國幫差點被滅幫

聽奧保齡球獎牌開張　薛秀珍、林香孜搶下1銀1銅

美聯冠軍賽G4因雨延後開打　洋基3連敗法官：我必須站出來

石宇奇三局擊敗李梓嘉奪丹麥賽冠軍　禁賽復出第三站就封王

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

今晨18.5℃！　恐又有颱風變天時間曝

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

澎湖馬拉松補給站食材超邪惡　整盤龍蝦上桌

陽明山火山地鳴！2年2次發出聲

熟睡被偷畫臉譜妝 女起床怒瞪男友

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

好市多加油站假日車潮曝！　網驚：原來收費站還在

更多熱門

相關新聞

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

10/13起國境解封，國外入境者不再需要居家隔離，只要7天自主健康防疫即可，也開放觀光團出、入境，幾乎已恢復疫情前的正常生活，不過，許多專家都警告「免疫負債」恐怕即將反撲，尤其是5~6歲以下的孩童最危險，若是一下子「負債太多」，可能影響全身的免疫系統，最好「分期付款」慢慢欠債較好。

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

單週疫情顯著下降　隔離解套最快下週討論

單週疫情顯著下降　隔離解套最快下週討論

被問「交往多久」他傻愣10秒　女友白眼了

被問「交往多久」他傻愣10秒　女友白眼了

關鍵字：

周刊王流感新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

萬華「萬國幫角頭」開槍打老大　內幕曝光

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面