加過頭油漏滿地！員工「了不起，負責」整台車全包　OL感動炸

▲員工認真地幫忙清洗乾淨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名女網友昨騎車去加油，過程中員工不小心加過頭，使得油漏滿地；沒想到，對方直接幫她清洗整台車，讓她感動不已，同時也正能量表示「這間加油站都會給身心障礙者工作機會，真的很棒。」

女網友在「爆廢公社二館」發文提到，「第一次遇到因為加油過頭、油漏滿地，人員直接幫我洗整台機車，通常此景都是自己默默地牽去一旁，默默地洗......。」

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她透露，這間是位在台中大雅區的元寶加油站，「一直都很喜歡來這間加油、洗車，而且他們都會給身心障礙者工作機會，真的很棒。」

從畫面中可見，員工不僅幫機車上泡沫，認真清洗的模樣，更展現十足誠意，此舉讓原po瞬間一掃哀怨，也忍不住發文感謝。

▲居然還上了泡沫。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們紛紛留言大讚，「了不起，負責！」、「我遇到的都只拿布擦一下，不然就是當沒看到」、「肯給殘障人士工作機會就是有愛，有愛最美！一定要支持的」、「為什麼我遇到的店員沒幫我洗」、「有責任感」、「我也很常去這家加油，他們還會主動幫你擦鏡子」。

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