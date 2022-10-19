好市多聯名卡換家！內行「1招免重辦」免帶現金　非會員也能爽買

▲好市多國泰聯名卡。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多與國泰世華聯名卡將在明年8月到期，如今傳出北富銀砸12億搶親，要奪下高達250萬的發卡量，引發各界討論。不過許多會員拋問，到時是否要重新辦卡，「才剛辦不到半年，直接剪卡嗎？」對此，有內行曝1招，未來不想辦卡又懶得帶現金的話，其實可以儲值購物卡，就連「非會員」也可進場消費。

一名網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼直呼，假若明年聯名卡變成北富銀，那原本的國泰好市多信用卡怎麼辦，「因為用途100%是在好市多消費，才剛辦不到半年，直接剪卡嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛搖頭回應，「富邦算了吧...之前的防疫險便知，給現金結帳較實在」、「那多利金怎麼辦」、「國泰會幫你換成別的卡，要提前停卡也是你的自由」、「今天早上已停卡，不過我本來就想停卡了，多利金會歸零喔，我老公（副卡）比較常跑好市多，由他辦卡比較實在」、「我的國泰卡也100趴只在Costco用」、「很煩耶，一直辦來辦去，百貨也是一直換聯名銀行」、「OMG...我們才剛辦欸」。

▲好市多聯名卡擁有250萬發卡量。（示意圖／記者劉維榛攝）



不少會員也向好市多許願，開放各家銀行刷行才是創雙贏，「美國好市多可以刷各家VISA卡，為啥就台灣好市多要限定聯名？」「比較希望好市多開放各家銀行刷卡，不要只單一侷限聯名卡」、「日本Costco是各家Master卡都能刷」。

若到時會員不想轉換新東家，又覺得帶現金麻煩的話，內行教學1招「購物儲值卡」也很方便，還能使用在好市多加油站，不過該卡僅限會員臨櫃購買，一張售價新台幣1000元，同時也是初次儲值金額，後續每次最低儲值金額為500元，上限為3萬元。

不僅如此，就連「非會員」也可以使用購物儲值卡，只是會加收5%的服務費，但當天如果申辦會員，完成後則會退回5%服務費。

最後，值得注意的是，購物儲值卡與聯名卡差異就是沒有「回饋金」，倘若還在猶豫要不要辦會員卡，不妨使用「購物儲值卡」這項隱藏福利，「儲值卡不錯，很多東西多5%也划算」、「可以辦一日卡，但買東西會多5%稅」。

針對聯名卡可能易主的消息曝光後，國泰世華銀表示，感謝大家的關心，目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告；北富銀則回應，不評論市場傳聞。