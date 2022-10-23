「晚安小雞」夜闖台南廢校直播遭毆打　宣布「探險無限期暫停」

記者林悅、翁子皓／台南報導

知名探險直播主「晚安小雞」，昨（22）日晚上在台南市仁德區一處私立中學直播探險節目時被不詳人士毆打成傷。目前轄區警方已依規定受理報案並調閱監視器釐清案情。晚安小雞今（23）日凌晨在臉書上發文，向粉絲報平安，同時宣布探險節目無限期暫停。

▲直播主晚安小雞昨日探險時遭不明人士毆打，今日凌晨突發文宣布將無期限暫停探險。（圖／記者陳凱力攝）

直播主「晚安小雞」以探險廢墟、空屋聞名，擁有一票忠實觀眾。他昨晚前往仁德區五年前熄燈的私立城光中學，在遠處圍牆錄到有不明人士駐留，他急忙說對不起，對方直往他走來喊「不要拍到我」，突然間伸手打掉他的頭燈，還有人持棍棒朝他痛擊，施暴畫面約十多秒。

▲晚安小雞夜探台南廢校，遭不明人士攻擊。（圖／翻攝自爆料公社）

晚安小雞今日凌晨在臉書粉專上發文，向粉絲報平安，表示他剛從醫院做完腦部斷層及驗傷，有輕微腦震盪，腹部跟右膝有鈍挫傷，還有點想吐，但休息幾天就會沒事，還呼籲粉絲不要懷疑任何人，也不要猜忌，一切交由司法處理，人在做天在看，相信正義會到來。

最後，晚安小雞表示，一路走來我只想顧好粉絲與家人，其他一切不想再管，並向粉絲說聲抱歉，探險將無限期暫停。

▲晚安小雞在臉書粉絲頁上，展示醫院診斷證明與警方案件受理證明。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞臉書）

網友見狀紛紛留言鼓勵，「你人能沒事比較重要，好好休息，暫時別探險了吧，我們看了比看到鬼還害怕」、「小雞不要擔心我們，現在最重要的，就是先把身體養好，好好思考未來」、「照顧好身體，好好休息。交給司法，希望一切都能明朗給個交代」、「暫時先不要探險了，命重要，你出事，我們也是會內疚」。

台南市警歸仁分局指出，22日深夜11時許，陳姓直播主（指晚安小雞）到城光中學進行直播攝影時，遭不明人士毆打，導致身體多處鈍挫傷，警方依規定受理報案並調閱監視器偵辦中。