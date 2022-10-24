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鋼琴女神秀爆乳辣照問「萬聖節扮什麼」　粉絲嗨喊：扮妳男友

記者黃翊婷／綜合報導

有「鋼琴女神」之稱的馬來西亞鋼琴家李元玲，長相甜美、身材火辣，在Instagram擁有243萬名粉絲追蹤，昨日（23日）她曬出一組辣照，大秀深邃事業線，甜問「萬聖節你要扮什麼」，掀起粉絲留言熱議，「我要『扮』妳一生」、「想扮女神的男朋友」、「扮妳未來老公」。

馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

▲李元玲身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli，下同。）

擁有火辣身材的李元玲經常在Instagram上分享美照，她對身材管理相當嚴謹，曾因吃了一週路邊攤發現馬甲線消失，嚇得馬上卯起來健身，經過一個月努力好不容易才把馬甲線練回來。此外，今年初她還跟上NFT熱潮，推出個人作品，扮成《太空戰士7》（FF7）中的蒂法、《鬼滅之刃》的彌豆子、《神力女超人》等角色，「喜歡那一張就買，很有誠意的作品」。

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馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

▼▲李元玲詢問粉絲萬聖節要扮什麼，並分享自己的美照。

馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

李元玲23日在Instagram發文分享一組爆乳美照，甜問「萬聖節你要扮什麼？#大反派」，掀起粉絲留言熱議，「我要『扮』妳一生」、「想扮女神的男朋友」、「扮妳未來老公」、「扮演被妳打倒的正派，和打倒妳的正派，等著被我征服吧」、「又辣又性感」。還有粉絲猜測，李元玲這次扮演的角色可能是電玩《惡靈古堡》女角吉兒·范倫廷（Jill Valentine）。

除此之外，李元玲日前也分享一張自己扮成電玩《真人快打》角色琪塔娜的照片，同樣獲得許多粉絲讚賞，「好酷」、「愛了」、「被震撼到了」、「剛看到我還以為是手機遊戲，看清楚才知道原來是女神」。

▼李元玲對身材管理相當嚴謹。

馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

馬來西亞鋼琴網紅李元玲。（圖／翻攝自Instagram／cathrynli）

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