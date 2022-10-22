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笑回同事「社畜的命不值錢」！菜鳥妹遭罵白目　網勸：傳2字就好

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

網搜小組／閔文昱報導

職場上有許多眉角要留意，最怕莫名得罪人而不自知。一名剛踏入職場的女網友表示，有同事近日請她提早處理某件工作事項，她想說同事之間不用這麼嚴肅，於是就說了一句「社畜的命不值錢」，並傳了一張Line Bank的消極男子貼圖「我只是坨會呼吸的肉」，結果同事卻回「妳這樣有點白目」，讓她相當錯愕。貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她們公司有3個Line群，第一個是全公司上下都在的，第二個是部門和主管的群組，最後則是只有職等相當的同事在的群組。她的同事近日在第三個群組提醒，請她先準備下周開會要用的PTT，「不然會被弄到飛起來」。對此，她也無奈回覆「喔，好吧～社畜的命不值錢QQ」，並附上一張「我只是坨會呼吸的肉」貼圖。

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不料，同事見狀後卻回應，「我是覺得妳這樣有點白目…」讓原PO相當不解，私底下詢問後對方才坦言，當時是很認真在聊公司的事情，但原PO的態度卻顯得很無所謂，用詞有點太輕挑，貼圖也不太適合。

▲原PO分享公司群組對話。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享公司群組對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO解釋，她只是覺得同事之間好像不用這麼嚴肅，所以用了比較輕鬆的語氣跟貼圖，「沒有想到會被說白目」，雖然她也有道歉跟表示之後會改進，但回想自己過去在打工的群組，也都是會傳白爛貼圖，只要工作有做好老闆也不太會生氣，偶而還會一起開聊，納悶「我這樣真的不太好嗎？」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「他很認真的提醒妳事情，但妳的回覆讓人覺得好像妳不情願+抱怨，有些人就比較嚴肅，如果談公事就正經一點吧，除非對方先起頭哈啦一下」、「不算白目只是沒那麼熟傳這樣別人會覺得你沒禮貌」、「你應該慶幸他直接告訴你，而不是放任你白目當有趣成為公司笑話」，也有網友建議，「其實你回好的就可以了」。

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