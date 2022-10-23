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霜降乾冷空氣報到「急凍探16°C」　周末又雨彈溼變天！恐颱風生成

▲▼ 。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

▲北方乾冷空氣南下，北台灣天氣轉涼。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

「霜降」秋涼變天。中央氣象局表示，受東北季風影響，北方乾冷空氣南下，北台灣天氣較涼，明天（24日）起天氣轉晴、涼，僅受東北部、東部、大台北山區有零星短暫雨，低溫跌破2字頭，直到28日（周五）又有一波雨勢來襲，北東地區再度轉雨。另外，下周菲律賓東方海面仍有熱帶系統發展機率。

氣象局預報，明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；由於水氣減少，雨勢也將趨緩，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，南部地區因殘餘水氣關係，有局部短暫雨。氣溫方面，北部、東半部高溫約22至25度、低溫約19度，中南部高溫則仍可達30度、低溫約21度，日夜溫差達10度。

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▼菲律賓東方有熱帶系統發展，下周恐又有颱風生成。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

▼未來一周氣溫趨勢圖。

▲未來一週天氣變化趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，霜降過後，北台灣略顯秋涼，27日（周四）前天氣較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣，僅宜花、大台北有零星短暫雨，28日起台灣附近環境轉為東北東豐，迎風面雲雨漸增，東半部及大台北降雨漸增，有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，明、後（24日）2天仍受東北季風影響，大氣中層有乾空氣移入，迎風面降雨將明顯減少，中北部因雲量減少，夜晚到清晨局部空曠地區、山或丘陵間的低地有輻射冷卻作用，低溫可能降至16至18度，早晚仍要留意溫度的降幅。

彭啟明預估，26至27日東北季風減弱，轉偏東到東北風環境，各地的天氣狀況維持類似，但白天溫度會回升2至3度，提醒民眾可以把握下周一至五整體水氣相對少、較穩定的天氣。另外菲律賓東邊海面仍有低壓發展中，有低壓但不一定會變颱風，到11月上半尋都還是很有擾動發展機會，下周末再看是否會影響。

▲未來一週天氣變化趨勢圖。（圖／氣象局）

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