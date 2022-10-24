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今明最冷！清晨18.5℃　恐又有颱風變天時間曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐美模式周日20時模擬圖顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，美國模式模擬在比較遠的位置北轉（上圖左），歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

今天（24日）、周二冷空氣最強！中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市五股的18.5度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，本周可能還有低壓或颱風生成，周末可能又再有類似的共伴雨勢出現。氣象專家吳德榮則說，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，歐洲模式模擬在呂宋島附近北轉，須持續觀察。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周二東北季風影響，水氣比較少，各地多雲到晴、可見陽光，東北部、東部和大台北山區有零星短暫雨，而今南部可能也有局部短暫雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，東北季風周三稍減弱，周三、周四東北部有局部短暫雨，大台北山區、東部降雨較零星，而周四大台北地區也有局部短暫雨；周五至周日東邊有些水氣過來，大台北地區和東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，趙竑表示，今到周三清晨各地有涼意，北部低溫19、20度，其他地區低溫20、21度，今北部高溫22、23度，其他地區可來到26度以上，中南部局部地區仍可接近30度；而周三白天起，北部氣溫回升。

至於近期是否可能還有颱風生成，趙竑分析，目前洋面上仍有熱帶雲簇消消長長，環境有機會發展，但現在還沒看到任何明顯系統出現，不過，未來有機會讓台灣附近水氣較多，還要再觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲未來一週天氣變化趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今天、周二冷空氣最強，今晚至周三晨平地最低氣溫大約降至17度；最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，美國模式（GFS）模擬在比較遠的位置北轉，歐洲模式（ECMWF）模擬則在呂宋島附近北轉，顯示不確定性很大，需持續觀察。

吳德榮指出，相同的影響是，周五至周日迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部有局部短暫雨的機率逐日提高，背風面晴時多雲，但仍有變數，得視擾動靠近的程度。

彭啟明則在臉書說，預計本周都還是東北風型的天氣，相對之下天氣較穩定，只有迎風面雲量較多偶雨；另外，可能還有低壓或颱風生成，周末可能又再有類似的共伴雨勢出現。

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