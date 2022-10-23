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防致災降雨！5縣市警戒　越晚越冷、最低溫時間曝

（圖／氣象局）

▲今天台灣附近水氣仍多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，今天（23日）白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸及北部山區，對含水量已達臨界值的山區，仍有「致災」威脅；今日冷空氣南下，周一晨至周三晨平地最低氣溫大約降至17度左右。

大豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，宜蘭縣平地有局部豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風增強，水氣稍微多一點，桃園以北、東北部和東部有陣雨，東南部和中南部山區降雨稍局部，其他地區多雲，留意午後有局部短暫雨。

趙竑說，周一、周二東北季風影響，水氣稍減少，大台北和東半部有局部短暫雨，其他地區多雲可見陽光；周三東北季風稍減弱，東北部有局部短暫雨，大台北、東部降雨相對零星，其他地區多雲到晴；周四至周六水氣稍多，大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑表示，今天北部、東半部低溫20、21度，其他地區22、23度，北部、東半部白天高溫22-24度，中南部則仍有28度；這波冷空氣在周一清晨至周三清晨都滿低溫，北部來到20、21度，要到周三白天才會感受到回溫。

至於近期是否可能還有颱風生成，趙竑分析，還是有機會，因南方海面仍有些熱帶雲簇發展，但仍要看實際發展情況，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸及北部山區，對含水量已達臨界值的山區，仍有致災的威脅；今日冷空氣南下，北台氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降，周一晨至周三晨平地最低氣溫大約降至17度左右。

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