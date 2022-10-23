法國也淪陷！被人民幣和殲-11吸引　退役飛官當共軍教練影片流出

▲曾被中方招攬的法國飛官表示，中國許諾他們開「殲-11」戰鬥機的機會十分誘人。（圖／國防部提供）

記者葉睿涵／綜合報導

英國日前警告，北京以重金招募英國退役空軍到中國訓練解放軍，引起國際關注。法國最近發現，中國也開始向該國前飛行員招手，一名前任海軍飛行員也現身說明，中國除了開出高薪誘惑外，還許諾飛官們駕駛「殲-11」戰鬥機的機會，讓不少人非常心動。

綜合法媒報導，英國18日證實，該國有約30名前皇家空軍已被中方招攬，到中國協助解放軍了解西方戰機和飛行員的運作，讓西方國家大為震驚。報導稱，中國正試圖打造一支精良的航母艦隊，以便共軍能在太平洋地區挑戰美國海軍，然而雖然中國的海軍力量急速擴大，但解放軍的技術與作戰經驗遠輸西方，尤其海軍航空領域更是北京的未知領域，因此他們不得不借助西方力量，幫助共軍快速進步。

法媒22日驚曝，除了英國外，法國的前飛官也是中國招攬西方前軍官的主要目標，因為法國的飛行員掌握了在航母進行彈射起飛和降落的技術。中國最近推出了第三艘航空母艦「福建號」。這座航母的彈射配備是電磁彈射器，這種技術目前只有美國正在使用，而即將採用相關技術的法國軍人也曾受過訓練，因此中國才將算盤打到了法國前飛官身上，希望法國退役飛行員能到中國訓練共軍。

據《費加羅報》報導，網路曾在今年4月流出一支短片，顯示中國戰機在河南墜毀後，跳傘成功的2名飛行員，一位是中國人，另一位則是說話帶有法文口音的外籍人士。中國飛行員曾在勸阻民眾拍照時解釋，外籍飛行員是他們的教練，證明了中國確實存在招募外籍人士訓練中國軍隊的狀況。報導稱，後來人們證實，外流影片中的外籍教練確為一名法國空軍資深退役軍官，是中國重金聘請的「傭兵」。

法國前海軍飛行員弗朗索瓦（化名）日前接受《費加羅報》採訪時承認，一家位於南非的神秘公司曾與他接觸，詢問他是否願意到中國擔任教練。曾在法國航母「戴高樂號」擔任超級軍旗攻擊機飛行員的弗朗索瓦表示，對方開出的條件十分誘人，除了有2萬歐元（約新台幣63萬元）的月薪外，中方還承諾了一個特別的機會，即讓這些飛行員駕駛「殲-11」戰鬥機。

弗朗索瓦表示，這樣的機會非常罕見，而且也極具吸引力，「我差點就去嘗試了」，不過因為他「怕惹麻煩」，加上中法並不屬於一個陣營，因此他最終拒絕了北京誘人的高薪提議。此前國防分析專家曾指出，中方招攬西方軍人的行為是令人震驚的安全漏洞，因為中國能透過這些退役軍人，對西方的戰機、飛行員和運作方式有充分了解，而相關資訊可能在台海或其他衝突中扮演至關重要的角色。



台海陷危！英急發警報：退役飛官赴中國賺人民幣 釀驚人安全漏洞