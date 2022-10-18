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台海陷危！英急發警報：退役飛官赴中國賺人民幣　釀驚人安全漏洞

▲▼英國空軍。（圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force）

▲英國有約30名退役空軍被高薪吸引，赴中國訓練共軍，卻可能因此讓台海陷入危機。（示意圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force）

記者葉睿涵／編譯

英國發布情報警示，聲稱北京以豐厚利潤將英國空軍的退役飛行員吸引到中國，並向中國解放軍傳授專業知識，而且相關獵頭行動近期有增長趨勢。英軍被招攬至中國的目的，是為了協助解放軍了解西方戰機和飛行員的運作，而國防分析專家認為，這「令人震驚的安全漏洞」，恐在台海發生衝突時起到關鍵作用。

據BBC報導，西方官員指出，北京為招募英國退役飛行員，給出了優厚的待遇，據悉其中有部份軍官的薪資高達23.8萬英鎊（約新台幣865萬元），估計目前中方已至少招攬了多達30名退役英軍到中國訓練共軍，而且相關獵頭行動仍在持續。

英國政府是在2019年首次發現有退役英軍被招攬至中國的案例。相關情況雖在新冠疫情爆發後有所減少，但近日類似的個案顯著增加，甚至有現役英軍成為招攬對象。國防分析專家指出，這是令人震驚的安全漏洞，因為中國將能透過這些退役英軍，對西方的戰機、飛行員和運作方式有充分了解，而相關資訊可能在台海或其他衝突中扮演至關重要的角色。

英國國防部發言人指出，雖然招募退役英軍的做法並不違反英國法律，但英國與其他國家正試圖阻止相關活動。英國國防部同時也發布「威脅警報」（threat alert），警告現役和退役軍人遵守官方保密法，不要為中國軍方工作。

 

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