受北韓核武威脅！南韓掀「部署戰術核武」討論　北韓嘲笑：可憐哪

▲金正恩從9月底至10月親自指揮導彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年以來試射各種導彈，且已完成第7次核試驗的事前準備工作，計劃實現核彈頭小型化。為此，南韓迎來前所未有的核武與導彈威脅，政壇掀起是否部署戰術核武的討論聲浪。豈料，北韓宣傳媒體卻嘲笑，「南朝鮮（南韓）尹錫悅殘黨真是可憐哪！難道你們能百分之百保證美國能守護你們嗎？」

根據韓媒《News1》，北韓對外宣傳媒體《統一的回聲》今（23）日發表一篇標題為「嘲笑尹錫悅逆賊敗黨可憐的處境」的報導，指出南韓尹錫悅政府已徹底被北韓核武與導彈威脅逼到牆角，儘管南韓朝野內外有人建議應要求美軍提供戰術核武部署，但美國卻明顯表現出否定的態度。

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

該則報導表示，「尹錫悅政府內部掀起許多關於核武裝的討論聲浪，但是美國對於在朝鮮半島（韓半島）重新部署戰術核武、維持部署美國戰略資產正明顯坦露出否定態度。美國雖一再保證將提供擴大遏制力量（核嚇阻），但具體上將提供何種武器、將於何時、將如何做等討論，卻無實際作為，一切全憑靠對美國的信任。」

報導嘲笑南韓，「（你們）能百分之百保證，美國會守護南朝鮮（南韓）嗎？美國實際上拒絕維持部署用於對抗北韓軍事舉措的戰略資產，以及拒絕重新部署戰略核武。因此，（南韓）當局無疑將會陷入一陣煩惱中。」

先前美國北韓核武專家指出，北韓未來將會透過一連串的核試驗，來滿足對於戰術核武、中程彈道飛彈、洲際彈道飛彈的需求，並驗證如何達到核彈頭輕型化、小型化。

▲金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

根據南韓《中央日報》，北韓正試圖提升攻擊美國本土的能力，一旦北韓同時朝美國華府、南韓首爾發射核武導彈，美國是否寧願不惜犧牲華府，也要為南韓防禦來自北韓的核武攻擊？因此面對北韓在核武上的「實存威脅」，南韓掀起重新部署戰略核武的聲浪，強調核武的重要性，達成恐怖的核武平衡。

據悉，二戰結束後形成美國、舊蘇聯的冷戰對峙，1958年美國為了牽制蘇聯，選擇讓駐韓美軍部署戰術核武，包括在Honest John地對地飛彈掛上核彈頭，至1960年代駐韓美軍更擁有900多枚核武；不過，1991年隨著蘇聯解體後，美國開始承諾撤出部署在海外的戰術核武，至該年12月戰術核武全面撤出韓半島（朝鮮半島）。

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