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英法德促查無人機攻擊　澤倫斯基警告俄勿炸大壩

▲▼烏克蘭警方17日在基輔射擊俄羅斯無人機。（圖／路透）

▲烏克蘭警方在基輔射擊俄羅斯無人機。（圖／路透）

文／中央社

英國、法國與德國21日呼籲聯合國調查俄國據稱違反安理會決議，使用伊朗無人機攻擊烏克蘭；烏克蘭總統澤倫斯基則疾呼西方國家警告俄羅斯不要炸毀第聶伯河上大壩，以免釀成浩劫。

▲▼ 伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136。（圖／路透）

▲英法德將調查，俄羅斯是否使用伊朗製的自殺式無人機。（圖／路透）

●俄疑用伊朗無人機襲烏克蘭 英法德促聯合國調查

英、法、德駐聯合國大使連署致函，支持烏克蘭17日要求展開調查的提議，認為俄羅斯使用伊朗無人機，違反替2015年伊朗核協議背書的聯合國安全理事會第2231號決議。

根據烏克蘭說法，俄羅斯使用伊朗製見證者-136（Shahed-136）攻擊型無人機尋找目標，在撞擊後自動爆炸。

德黑蘭否認向莫斯科提供無人機，遭華府斥為不實。俄羅斯也否認俄軍使用伊朗無人機攻擊烏克蘭。

▲▼ 烏克蘭赫爾松州新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電廠水壩。（圖／路透）

▲俄羅斯可能炸毀赫爾松州新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電廠水壩。（圖／路透）

●澤倫斯基疾呼西方警告俄 勿炸水壩釀大洪災奪命

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）疾呼西方國家警告俄羅斯不要炸毀赫松州的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩，以免導致烏克蘭南部大片地區淹水。

澤倫斯基在電視演說中表示，俄軍已在新卡科夫卡大壩布雷。「現在全球所有人都必須迅速採取強有力的行動，防止俄羅斯再度發動恐怖攻擊。摧毀水壩將意味著一場浩劫。」

澤倫斯基呼籲世界各國領導人明確表態，炸毀水壩將被視為「形同使用大規模殺傷性武器」，後果會與俄國動用核武或化學武器相似。

俄國指控烏方用火箭攻擊這座水壩且計劃摧毀它，烏克蘭官員則稱這是俄國可能炸毀水壩並歸咎烏方的跡象。雙方都沒有為各自的指控提出證據。

寬闊的第聶伯河將烏克蘭一分為二。這座水壩建在第聶伯河上，一旦炸毀，恐導致洪水襲捲下游往赫松方向的聚落。

大壩若被炸毀，也會破壞灌溉烏克蘭南部大部分地區的運河系統，包括俄國2014年占領的克里米亞（Crimea）地區。

●烏克蘭反攻出現進展 美俄國防部長罕見通話

烏克蘭在對抗俄羅斯侵略取得進展之際，美國和俄羅斯國防部長21日罕見通話。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）談話的官方宣讀內容很少，美俄表示兩國防長討論的是烏克蘭。

莫斯科指出，「雙方討論國際安全主題，包括烏克蘭局勢在內。」華盛頓則表示，「因烏克蘭戰爭持續，國防部長奧斯汀強調保持溝通路線相當重要。」

▲▼烏克蘭基輔一座火力發電廠慘遭俄軍導彈襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔一座火力發電廠慘遭俄軍導彈襲擊。（圖／路透）

●俄軍再狂射飛彈 攻擊烏克蘭供電等重要基礎設施

烏克蘭空軍表示，境內各地的重要基礎設施22日遭到10多枚俄羅斯飛彈攻擊，數個州都通報能源設施被襲擊造成停電。

烏克蘭空軍司令部通報指出，22日上午有33枚飛彈朝烏克蘭發射，其中18枚被攔截擊落。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這些飛彈攻擊目標是烏克蘭西部的輸電基礎設施，全國已有10個州正在實施限電，包括首都基輔。

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