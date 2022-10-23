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惡顧主狂虐員工！BB彈射擊逼吃狗屎電到截肢　他先和解虧大了

▲彰化林男與羅姓少年慘遭兩名惡雇主虐待，圖為羅姓少年全身上下滿布彈孔。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化林男與羅姓少年慘遭兩名惡雇主虐待，圖為羅姓少年全身上下因BB彈射擊，滿布彈孔。（圖／記者唐詠絮攝）

記者翁子皓／彰化報導

彰化縣林男與羅姓少年為詹祐承、黃佳緯工作，卻遭雇主拘禁，逼他們吃狗屎、狗尿，還被用BB彈射擊、電刑器具等凌虐，害2人手指、腳趾須截肢。詹、黃分別被判刑11年10月、8年8月定讞。林男向詹、黃提求償，但黃先前已與他達成30萬和解，法官因此判處詹男應賠償林男149萬餘元，仍可上訴。

▲▼羅姓少年被凌虐。（圖／ETtoday資料照）

▲羅姓少年被凌虐。（圖／ETtoday資料照）

詹、黃2人自2020年初起，以林男與羅姓少年預支薪水為由，要求2人掃地、煮泡麵、餵狗、打掃廁所等雜事，2人只要稍有出錯，詹、黃與詹男女友3人，便以徒手或球棒毆打。甚至將2人關進倉庫、廁所中，期間只給狗飼料跟自來水，之後還逼迫2人吃喝狗屎、狗尿，更以剃刀將2人頭髮剃光羞辱。

詹、黃為了懲罰林男與羅姓少年，還曾拿出空氣槍枝對2人胸、腹、手、腳等處射擊，射擊至少500發BB彈，詹、黃又自製電刑裝置，對2人電擊，導致2人手指、腳趾多處因為壞疽截肢。

詹、黃與詹男女友3人一審均有罪。詹黃2人上訴二審，高院台中分院認為2人犯下「殺人未遂」、「轉讓毒品」等罪，判處詹男有期徒刑11年10月、黃男有期徒刑8年8月。全案上訴最高法院，遭法官駁回定讞。

林男民事上向詹男求償327萬餘元。彰化地院審理後認為，林男的醫療費、看護費、減少勞動力損失共計29萬餘元，加上270萬元的慰撫金，共計299萬餘元，本來詹、黃2人應各付一半的賠償，但林男先前有與黃男以30萬達成和解，不能再向黃求償，因此判處詹男應賠償林男149萬餘元，仍可上訴。

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