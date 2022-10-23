颱風環流害10噸鱸魚死亡！宜蘭一養殖場求救　預計3天清完魚屍

▲尼莎颱風土石流釀電力中斷，大同一養殖場10噸鱸魚缺氧死亡，道路搶通搶預計3天清完魚屍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

日前，尼莎颱風外圍環流豪雨帶來土石流，宜蘭大同鄉樂水村山區路斷且一度電力中斷，山區一鱸魚養殖場的6池鱸魚，發電機組設施也毀損，無法抽水打氧，約10噸鱸魚死亡發臭，業者求助，宜縣府表示，昨日(22)大同鄉公所將產業道路修復後，已可通行，今(23)日由縣府調派車輛、機具及人員進場，協助處理魚屍及相關救災工作，並由大同鄉公所協助現場消毒，並預計3天清完魚屍。

尼莎颱風外圍環流帶來豪雨釀大同鄉多處土石流及道路中斷，大同鄉樂水村山區也路斷且一度電力中斷，山區一鱸魚養殖場的6池鱸魚，更因發電機組設施也毀損，無法抽水打氧，約10噸鱸魚死亡發臭，業者求助。宜蘭縣長林姿妙17日到鱸魚養殖池勘查農損，並指示若達災害救助門檻，相關單位將報請農委會辦理救助。

宜蘭海洋所指出，縣府除了已向中央提報，爭取依照天然災害救助辦法儘速救助，也持續與業者保持密切聯繫與溝通，產業道路尚未搶通時，也已調派抽水機組以吊車懸吊至現場協助處理。又，昨日(22)大同鄉公所將產業道路修復後，已可通行，今(23)日由縣府調派車輛、機具及人員進場，協助處理魚屍及相關救災工作，並由大同鄉公所協助現場消毒，並預計3天清完魚屍。