　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風環流害10噸鱸魚死亡！宜蘭一養殖場求救　預計3天清完魚屍

▲▼尼莎颱風土石流，大同一養殖場10噸鱸魚缺氧死亡，道路搶通搶預計3天清完魚屍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲尼莎颱風土石流釀電力中斷，大同一養殖場10噸鱸魚缺氧死亡，道路搶通搶預計3天清完魚屍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

日前，尼莎颱風外圍環流豪雨帶來土石流，宜蘭大同鄉樂水村山區路斷且一度電力中斷，山區一鱸魚養殖場的6池鱸魚，發電機組設施也毀損，無法抽水打氧，約10噸鱸魚死亡發臭，業者求助，宜縣府表示，昨日(22)大同鄉公所將產業道路修復後，已可通行，今(23)日由縣府調派車輛、機具及人員進場，協助處理魚屍及相關救災工作，並由大同鄉公所協助現場消毒，並預計3天清完魚屍。

尼莎颱風外圍環流帶來豪雨釀大同鄉多處土石流及道路中斷，大同鄉樂水村山區也路斷且一度電力中斷，山區一鱸魚養殖場的6池鱸魚，更因發電機組設施也毀損，無法抽水打氧，約10噸鱸魚死亡發臭，業者求助。宜蘭縣長林姿妙17日到鱸魚養殖池勘查農損，並指示若達災害救助門檻，相關單位將報請農委會辦理救助。

▲▼尼莎颱風土石流，大同一養殖場10噸鱸魚缺氧死亡，道路搶通搶預計3天清完魚屍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭海洋所指出，縣府除了已向中央提報，爭取依照天然災害救助辦法儘速救助，也持續與業者保持密切聯繫與溝通，產業道路尚未搶通時，也已調派抽水機組以吊車懸吊至現場協助處理。又，昨日(22)大同鄉公所將產業道路修復後，已可通行，今(23)日由縣府調派車輛、機具及人員進場，協助處理魚屍及相關救災工作，並由大同鄉公所協助現場消毒，並預計3天清完魚屍。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
小S合體AKIRA！　一句話釣出林志玲親回覆
U23／狂賀！中華隊擊敗墨西哥　奪季軍創隊史最佳
不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點
獨／高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車
普丁爆罹癌！　官媒急刪30秒影片
拿發票給弟媳對中千萬！雲林男拿到2百萬　怒告結果出爐
《良辰吉時》主題曲奪獎被爆「資格不符」！　報名單位回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻水果行上班勾搭店長...綠帽夫求償吞敗　二審證人出面逆轉

「法官迴避議題」再掀論戰　法律系教授開研討會…同案再訴該迴避

獨／高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」總經理證實：我爸的車

颱風環流害10噸鱸魚死亡！宜蘭一養殖場求救　預計3天清完魚屍

快訊／男登南投塔塔加突昏倒無生命跡象　送醫急救仍不治

高雄夢時代有小偷！他皮夾遭竊「報案8天沒消息」　警回應了

快訊／三峽民宅氣爆！至少4人傷…警消急救援　傷者人數統計中

拿發票給弟媳對獎竟中千萬！雲林男只拿到2百萬...怒告結果出爐

十三行博物館傳意外！5歲童手臂卡門縫拔不出大哭　警消救援

中山高南下268公里轎車衝邊坡翻覆！25歲孕婦拋出車外送醫

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

人妻水果行上班勾搭店長...綠帽夫求償吞敗　二審證人出面逆轉

「法官迴避議題」再掀論戰　法律系教授開研討會…同案再訴該迴避

獨／高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」總經理證實：我爸的車

颱風環流害10噸鱸魚死亡！宜蘭一養殖場求救　預計3天清完魚屍

快訊／男登南投塔塔加突昏倒無生命跡象　送醫急救仍不治

高雄夢時代有小偷！他皮夾遭竊「報案8天沒消息」　警回應了

快訊／三峽民宅氣爆！至少4人傷…警消急救援　傷者人數統計中

拿發票給弟媳對獎竟中千萬！雲林男只拿到2百萬...怒告結果出爐

十三行博物館傳意外！5歲童手臂卡門縫拔不出大哭　警消救援

中山高南下268公里轎車衝邊坡翻覆！25歲孕婦拋出車外送醫

習近平「三連霸」坐穩寶座！　金正恩急發賀電祝賀：非常高興

習近平執政新局！他曝「無接班人」是為第4任期　專家解析一次看

獨／高中生「嘉明味變淡」求診曝綠光真相　老司機：沒比較沒傷害

陳志強不要看！曾智希國中交「黑道男友」根本瀧澤秀明

朝俄「熱烈祝賀」習近平連任　普丁：二十大印證中共高度政治權威

一圖秒懂下週天氣變化！一天內掉10度　「變天轉雨」時間點曝

U23／狂賀！李晨薫5局壓制墨西哥　中華奪季軍隊史最佳　

知道疫苗價格？蔣萬安批陳時中胡說八道　「不是傀儡就是大說謊家」

單週疫情降14.8% 　指揮中心：隔離解套方案最快下週討論

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

主管剛停職！竹科男慶祝「送走髒東西」被告

晚安小雞直播中遭毆打　宣布探險無限期暫停

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

快訊／美堤河濱停車場傳死亡案！男子陳屍車內

快訊／「潛立方」傳意外！20歲男潛水昏迷送醫

即／台中工人踏破鐵皮屋頂12公尺墜樓亡

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

他如廁一習慣讓排水孔積滿屎！妻崩潰訴離

北市轎車撞休旅車　外送員遭波及喪命

樓下阿北陽台狂抽菸！夫妻告上法院獲賠

即／雲林警追通緝犯遭撞傷！小隊長脊椎骨折

情侶印假住宿券爽賺6萬！下場出爐

人妻自爆偷吃遊戲實況主　綠帽夫訴離判准

更多熱門

相關新聞

宜蘭人崩潰！室內牆壁狂冒水滴　內行教一招

宜蘭人崩潰！室內牆壁狂冒水滴　內行教一招

宜蘭在台灣人的眼中是個多雨的城市，因此也可想見，氣候會有多潮濕。一名男子上網分享，向廣大網友揭露宜蘭人的無奈，恐怖的室內畫面曝光，釣出在地人分享自家情況，讓不少人看呆。

情侶年收120萬想買房抉擇「汐止、A7、宜蘭」　網：愛妻選這區

情侶年收120萬想買房抉擇「汐止、A7、宜蘭」　網：愛妻選這區

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

明池山莊2批撤離179人　另67人明開車下山

明池山莊2批撤離179人　另67人明開車下山

受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

關鍵字：

宜蘭尼莎颱風外圍環流鱸魚缺氧死亡

讀者迴響

熱門新聞

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

《營業中》客人：不是說有藝人？

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面