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快訊／台7線18歲失蹤女身影曝　與母最後通話：很冷無法回桃園

記者游芳男／宜蘭報導

桃園市18歲鄭姓少女騎機車到宜蘭壯圍鄉找朋友，出發後卻失聯，家屬隨即報案。警方獲報後前往台7線沿線搜索，於18日在台7線約70.3k處，只發現鄭女的機車遭土石掩埋，鄭女不見蹤影，搜尋工作目前持續中。警方在21日下午公布鄭女於（15）日晚間23時許行經牛鬥大橋往英士最後身影畫面，並表示，16日1時55分許，鄭女有以手機與母親通話，說台7線49.8公里已封閉無法前進桃園，而且身子很冷。之後，鄭母屢次以電話連繫，鄭女均無回應。

▲▼鄭女於（15）日晚間23時許往大同鄉英士的最後身影畫面曝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼鄭女於（15）日晚間23時許往大同鄉英士的最後身影畫面曝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

有關桃園市通報疑於台7線失蹤鄭女一案，警方表示，桃園鄭女於本（10）月16日凌晨約1時，騎乘機車由明池方向往桃園巴陵方向，行經台七線49.8公里（桃園轄區）時，因該處實施預防性封閉，車輛無法前行，鄭女故又折返往宜蘭方向行駛。

▲▼鄭女於（15）日晚間23時許往大同鄉英士的最後身影畫面曝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

期間於同（16）日1時55分許，鄭女有以手機與母親通話說，49.8公里已封閉無法前進桃園，而且身子很冷。之後，鄭女與母親復於5時58分，再次以手機通話（此次是與母親最後一次的通話），表示身體很冷，母親表示可以至超商休息（惟鄭女身處深山，無任何超商），鄭女表示這裡有山莊，惟身上沒帶錢，所以未至山莊休息。後來，鄭女母親屢次再以電話通知，均無回應。

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