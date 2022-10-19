明池山莊受困人員共撤離179人　另67人最快20日開車下山

▲明池山莊受困人員至19日下午近4時許，共撤離179人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

明池山莊遊客受困4天，至19日下午15時20分，留滯遊客175人、山莊員工4人完成撤離。又經現場統計，旅客確定210人，員工36人，目前山莊上仍有遊客35人，員工32人，待公路總局第一區養護工程處，將路面搶通為一般車輛可單線通行條件後，其餘67人駕駛車輛下山，預計撤離時間為20日。

為撤離目前仍滯留在明池山莊的遊客，宜蘭縣長林姿妙昨晚責成宜蘭災害應變中心，配合跨縣市及中央各單位資源，全力投入撤離及搶修等工作，並在今天一早，由宜蘭縣消防局派遣4車8人，由台七線47K下巴陵處開始入山，載送物資及藥品上山，今日下午15時20分，留滯遊客175人、明池山莊員工4人完成撤離，其中，前往桃園火車站23人，桃園高鐵站87人，及接駁車前往板橋65人。

宜蘭消防局表示，明池山莊原提供滯留民眾計有302人，今日上午救災人員與山莊員工確認後，原先所報302人是以房間數量換算，非實際清點數量，經現場人員統計結果，現場旅客確定210人，員工36人，下午15時20分為止，總計撤離遊客175人，員工4人，目前山莊上仍有遊客35人，員工32人，待公路總局第一區養護工程處將路面搶通為一般車輛可單線通行條件後，其餘67人駕駛車輛下山，預計撤離時間為20日。

昨晚台七線「巴陵-大曼路段」、「大曼路段-明池」陸續搶通，讓四輪驅動車通行後，林姿妙指示應變中心務必整合中央及桃園市的資源，儘快協助遊客撤離。晚間遂由這四天來堅守崗位，擔任明池山莊官方唯一對外聯絡窗口的三星分局明池派出所所長蘇明勝，負責進行溝通協調，以規劃遊客優先撤離順序，方便今日的撤離作業。