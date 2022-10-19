台7線嚴重坍塌！受困4天終脫險　明池山莊首批122遊客下山

記者游芳男／宜蘭報導

為撤離目前仍滯留在明池山莊的遊客，宜蘭縣長林姿姿妙昨（18）晚責成災害應變中心，配合跨縣市及中央各單位資源，全力投入撤離及搶修等工作，並在今（19）天一早由宜蘭縣消防局派遣4車8人，由台七線47K下巴陵處開始入山，除了載送物資及藥品上山，也同時在中午12時20分左右，協助將第一批122位受困民眾由桃園端載運下山。

▲▼明池山莊受困4天的遊客終能下山了，今12時20分第1批122位遊客陸續下山。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，昨(18)晚台七線「巴陵-大曼路段」、「大曼路段-明池」陸續搶通，讓四輪驅動車通行後，縣長林姿妙指示應變中心務必整合中央及桃園市的資源，儘快協助遊客撤離。晚間遂由這4天來堅守崗位，擔任明池山莊官方唯一對外聯絡窗口的三星分局明池派出所所長蘇明勝，負責進行溝通協調，以規劃遊客優先撤離順序，方便今(19)日的撤離作業。

目前明池山莊遊客經確認共計210人，今(19)日預計撤除175人，續留並將自行駕車下山者35人、前往桃園火車站23人、桃園高鐵站87人，及接駁車前往板橋65人。

宜蘭縣消防局人員於中午時分抵達明池山莊，優先將第二批6份慢性病患藥品，分發給急需用藥的民眾，並卸載各項生活物資，中午12時20分開始接送第一批122位民眾下山，並於13時安全抵達巴陵停車場，進行後續轉接駁作業。