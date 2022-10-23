韓粉又嗨翻！立委突問要不要選2024　韓國瑜這樣回

▲應曉薇23日在萬華青年公園舉辦「平安幸福慈善音樂會」，韓國瑜、賴士葆到場站台。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員候選人應曉薇今（23日）在萬華青年公園舉辦「平安幸福慈善音樂會」，前高雄市長韓國瑜、立委賴士葆到場站台。賴士葆致詞時冷不防提到，2024總統「我不知道韓總要不要選」。現場韓粉聽到此句，開始鼓譟，喊話韓國瑜參選，不過韓國瑜表示，「今天最重要的是應曉薇議員」。

韓國瑜今抵達音樂會會場時，現場韓粉熱烈簇擁，搶著拍到韓或跟韓合照、寒暄。韓國瑜致詞時表示，應曉薇12年來心對心，踏實地照顧弱勢，撥出很大的心力跟資源照顧他們，所以每次見到應曉薇都非常感動，認為她是個了不起的議員；韓也呼籲現場民眾這次選舉支持應，為中正萬華民眾服務。

賴士葆致詞時，一開口就替應曉薇以及台北市長候選人蔣萬安拉票並喊凍蒜，賴也說，他不管到哪，討厭民進黨台北市長候選人陳時中超過百分之五十，所以用選票把陳當掉、讓陳落選，也讓檢調查高端公司。

賴士葆說，這場選舉對台灣太重要，中共剛開了20大，把反對台獨、遏止台獨寫進去（黨綱），兩岸塊打仗的樣子，「我的親戚朋友在美國都告訴我，全世界都認為台灣越來越緊張，怎麼你們台灣住在裡面好像都沒事」。賴士葆喊話，各位年底的選舉就是戰爭與和平，選民進黨，青年上戰場；選國民黨，一切就太平。

接著，賴士葆冷不防說，最重要的是2024總統，「我不知道韓總要不要選，我不知道你要不要選」。現場韓粉聽到此句，開始鼓譟，喊話韓國瑜參選，不過韓國瑜表示，「今天最重要的是應曉薇議員」。賴士葆則回應，「這個答案我滿意」。