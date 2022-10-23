「共軍主導權由主戰派掌握」　王定宇：民主聯盟、台灣要審慎觀察

▲蔡英文在臉書PO出影片幫國軍打氣，疑為海軍艦艇近日在台灣外海近距監偵共軍「054A」型飛彈驅逐艦。（圖／取自蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

中共最新黨內高層人士出爐，總書記、軍委主席同樣由習近平擔任外，軍委副主席則由曾任解放軍東部戰區司令的何衛東出任。立法院外交及國防委員會、民進黨立委王定宇23日表示，中共軍委會的人事佈局，看出解放軍的主導權由主戰派的陸軍和軍工系統掌握，中共海空軍成為執行命令的馬前卒，印太區域民主聯盟和台灣都必須審慎觀察後續。

王定宇初步判斷，習近平的中共軍委人事佈局，習近平的人馬、解放軍陸軍系統獨大，來自解放軍福建31集團軍。中共軍委副主席何衛東和委員苗華都是來自解放軍福建31 集團軍，是當年福建軍區政委習近平的部下。

王定宇表示，這個政治安排除了顯示習近平黨政軍一把抓，習近平稱帝雞犬皆升天外，其實還有區域安全的問題要注意。他說，解放軍第31軍長期駐防福建廈門，1958年的「八二三金門炮戰」和其後的炮擊金門、馬祖的任務都是由該集團軍執行。

王定宇指出，中共軍委會的人事佈局，看出解放軍的主導權由主戰派的陸軍和軍工系統掌握，中共海空軍成為執行命令的馬前卒，印太區域民主聯盟和台灣都必須審慎觀察後續。

有關何衛東，現年65歲，15歲在南京軍區參軍入伍，從最基層的偵查戰士一路向上爬，長期在台海前線的陸軍第31集團軍（現第73集團軍）服役，之後更擔任過南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令員、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員。

值得關注的是，何衛東自2019年12月升任東部戰區司令員後，台海情勢進一步緊張，解放軍頻繁在台海展開軍演，並加大軍機繞台規模，一直到他今年初離開該職位前，各種軍演行動都由他規劃，甚至今年8月最大規模的「圍台軍演」，也是依照他的規劃基礎來執行。

▼中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

