連偷汐止兩廟香油錢！慣竊得手2萬...下手前先合掌拜拜

記者張君豪／新北報導

10月14日清晨新北市汐止區央茄苳路的添福宮、賜福宮兩間當地宮廟遭竊賊入侵偷取香油錢，該名竊賊先場勘釐清監視器位置後，趁凌晨人少時破壞廟宇窗戶攀爬入，竊走香油錢總計2萬1千餘元，下手時還怕驚擾得罪神明，先合掌膜拜祝禱。但神明有靈，慣竊偷香油錢後一周內就遭警方約談到案。

▲陳嫌凌晨冒雨騎車偷竊兩宮廟香油錢，事後遭警方約談到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，轄區長安派出所在10月14日7時許接獲民眾報案，14日凌晨1時10分許在茄福街73巷內添福宮發生竊賊偷香油錢犯罪，警員到場：發現為該廟窗戶遭竊嫌破壞後攀爬進入，歹徒以不詳工具打開香油錢箱，竊取箱內財物，初步估計損失約新台幣2萬元。經警方調閱相關資料後，發現竊嫌同時間先行前往鄰近200公尺、茄福街76巷內宮廟行竊，得手新台幣1千餘元。

警方調閱監視器，鎖定竊嫌係陳男（44歲）騎乘普重機車犯案，得手後騎車逃逸，警方鎖定犯嫌身分後，在20日21時許循線到汐止火車站，通知陳嫌到案說明，全案依竊盜罪嫌依法送辦。汐止警方呼籲：宮廟應加強功德箱防護設備，以免成為宵小覬覦的目標，並呼籲民眾若發現可疑的人事，請立即撥打110報案，警民合作一起維護社會治安。

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