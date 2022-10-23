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到金門大橋看美景！鴻華「國人研發」Model T電巴交車試營運

▲▼金門縣府昨（23）日上午11時在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府昨（23）日上午11時在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣府今日上午在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」，縣長楊鎮浯、副縣長李增財、立委陳玉珍等人共同出席。車船處管理指出，因應金門大橋通車在即，已會同專業團隊規劃完成大小金門的公車路網，新增烈嶼鄉內2條及大小金門6條便捷的公車營運路線，而Model T電巴後續研議優先投入新增「15路」系列金烈幹線公車營運行列，沿途行經金門大橋，乘客可穿梭於大橋間一覽橋面上的風光。

在縣長楊鎮浯見證下，今（23）日上午11時由鴻華先進科技公司特助於今日上午將Model T模型交付金門縣公共車船管理處處長吳志偉，完成交車儀式，以2輛全新外觀結合大橋意象的Model T電巴生力軍，宣示Model T電巴正式投入金門公車路線營運。

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因應中央「2030年市區公車全面電動化」及「2050淨零碳排」政策，縣府及車船處持續就現有資源進行盤點、檢討，針對未來電巴之逐步導入，研擬最適策略。今年6月17日永齡基金會創辦人郭台銘先生蒞金參加與金門縣政府簽訂「家用PCR檢測儀合作備忘錄」活動，開啟了金門縣府與鴻華公司在低碳運輸領域的交流契機，後續金門縣政府致力與鴻華先進公司對接，雙方遂達成以Model T電巴合作試營運的共識，歷經4個多月合作打造電動巴士，車體外觀簡約時尚造型，都是由國人自己研發、設計，除了使用電子式後視鏡增加駕駛視野，在車內空間、空調、燈光都經過特別設計，希望能帶給乘客舒適的感受。

▲▼金門縣府昨（23）日上午11時在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯表示，近年縣府積極推動低碳交通建設，除解決基礎民行問題外，並附加低碳綠能價值，推動縣內運具電動化是其中的重點工作之一。而電動巴士零排碳特點，在保障民眾健康及提升能源效率層面具正面效益，國內業者電動公車製產能力趨於成熟，符合實際營運需求，縣府與車船處未來將依據營運需求，分階段有序落實縣內公共運輸載具電動化目標。

車船管理處處長吳志偉表示，為了迎接Model T電巴到來，縣府與車船處做足了營運準備，諸如新型充電樁佈建、車機應用整合、人員教育訓練等配套措施，特別感謝鴻華先進團隊秉持人本交通服務理念，於過程中不遺餘力的協助，借重其專業職能，協作加速各項軟硬體設施整備。今日Model T電巴的正式交付，讓縣內大眾運輸創造了新的里程碑，有效提升地區公共運輸量能。

▲▼金門縣府昨（23）日上午11時在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」。（圖／記者林名揚翻攝）

車船管理處表示，Model T電巴已由處內駕駛同仁進行試駕，其行駛當下平穩安靜無躁音，且整合儀表系統等智能駕乘屬性，讓同仁都讚不絕口。公車電動化乃未來大眾運輸發展趨勢，鑑於金門村里聚落分佈較為零散，道路系統串聯規劃上，有別於其他都會區型態，引進電巴宜審慎以對，期盼藉由Model T電巴長期載客運行，進行不同道路場域環境條件下行駛數據資料的相關蒐集、分析作業，搭配後端建構的智能平台系統技術運用所產製統計成果及乘客意見等多方回饋管道，整合後提供車船處未來持續爭取中央經費挹注電動公車政策推動與採購策略之參考。

車船處管理指出，因應金門大橋通車在即，已會同專業團隊規劃完成大小金門的公車路網，在貼切服務民行的核心價值下，新增烈嶼鄉內2條及大小金門6條便捷的公車營運路線，滿足鄉親旅客於通勤、就醫、就學、購物等需求，而Model T電巴後續研議優先投入新增「15路」系列金烈幹線公車營運行列，沿途行經金門大橋，乘客可穿梭於大橋間一覽橋面上的風光，歡迎想要嘗鮮的鄉親旅客或公車迷持續關注車船處訊息，屆時親自搭乘體驗Model T電巴的魅力。另該處強調，鴻華先進公司提供Model T電巴試營運，有助金門縣未來配合低碳島目標，逐步邁向智慧交通、綠能公共運輸載具環境的永續友善經營，形塑低碳島嶼新特色。

▲▼金門縣府昨（23）日上午11時在府前廣場舉行「Model T電動巴士合作試營運交車儀式」。（圖／記者林名揚翻攝）

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