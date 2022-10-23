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南韓新冠疫情「解封後」升溫！　專家估：冬季將掀新一波流行

▲▼受連假與入境防疫解封影響，南韓新冠疫情最近略幅回升。（圖／達志影像／newscom）

▲受連假與入境防疫解封影響，南韓新冠疫情最近略幅回升。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠病毒形勢減弱，南韓取消了戶外戴口罩的要求，接著先後免除入境旅客隔離、提交陰性報告或入境核酸（PCR）篩檢等義務，11月起更將恢復對台灣、日本、澳門等91個國家或地區的免簽計畫。不過，南韓疫情最近稍微回升，今（23）日新增病例比起前一周多出4800例，專家估冬季將會掀起新一波疫情。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部23日上午通報的數據指出，過去24小時內南韓新增2萬6256起病例，雖然比前一天（22日）減少650例，然而卻比一周前的16日足足多出4800例、比起二周前的9日多出8610例，且每日通報新增病例數從21日起已連續3天比起一周前還要多。

南韓專家們預測，原本略為趨緩的疫情將從11至12月的冬季開始回升，之後恐怕影響至明年3月，儘管冬季掀起的第7波疫情在規模上將會比第6波（今年7月）還略為減弱；一些專家則表示，新冠疫情本身難以預測，比起「疫情略微回升」的說法，其實更應該是疫情趨緩的速度開始放慢。

報導指出，南韓新冠疫情略微升溫的原因，可能在於受到韓文節連休（한글날，8至10日）的影響，而18日通報的新增病例數高達3萬3223例，比起一周前的11日可以說是足足飆升了2倍（1萬5466例）。

嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲錫（엄중식，音譯）表示，「實際上感染者人數雖有可能增加，但這也可能是受到流感等其他呼吸道疾病流行的影響，隨著前往醫院看診的人數增加，確診新冠肺炎的人數也跟著增加。從1至2周後中重症患者人數的增加趨勢，可以判斷確診者是否真的增加。」

部份專家們認為，是否會有新的變異株出現，恐怕也是影響疫情走向的一大要素；還有專家表示，曾接種新冠疫苗的民眾，其免疫力可能於12月開始減弱，成為影響疫情走向大流行的一大要因。

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