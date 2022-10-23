中委名單未見劉結一、王毅破格續留　陸對台與外交系統有大變動

▲ 大陸國台辦主任劉結一未列入二十屆中委名單。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於今（22日）閉幕，二十屆最新中央委員（以下簡稱中委）名單出爐。年底將滿65歲大陸國台辦主任劉結一沒有在名單內，主管港澳政治局常委68歲韓正、不在十九屆中委名單港澳辦主任夏寶龍，本在中委名單的中聯辦主任駱惠寧都入列。另外，現任外交部長王毅、陸駐美大使秦剛有進入名單。外界認為，未來不只大陸外交、港澳人事有大變動，對台事務人選將更偏向外交系統，面對台海緊繃局勢，未來壓力不小。

生於1957年12月，年底將滿65歲的現任中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，原出身於外交系統，曾經歷外交部軍控司司長、國際司司長、北美大洋洲司司長、部長助理，2013年至2017年任中國常駐聯合國代表。2018年從外交轉入對台系統，接掌中央台辦、國台辦主任，一度被西方媒體認為是鷹派象徵。

原本劉結一是上屆十九大中委，這次沒有出現在二十大新一屆中委名單，連候補也沒有。依照大陸正部級官員一般慣例是65歲退休，未來動向可能朝向退休，或是轉任其他職務。

▲二十大之後對台系統人事將有大變動。（圖／記者任以芳攝）

現任國台辦「一正三副」沒有在新一屆中委名單，包括主任劉結一，三名副主任陳元豐、龍明彪、潘賢掌；曾任國台辦副主任、現為安徽省委書記的鄭柵潔、曾任國台辦副主任、今年轉職退役軍人事務部部長裴金佳都有入列。

對標過去王毅、張志軍都是外交背景轉入對台系統，對標之後掌管對台事務的考量，大陸方面會更偏向熟悉外交事務出身的人選。主要兩岸局勢變動太大，夾雜中美角力等複雜因素，「台灣問題」今後只會更加棘手。

大陸學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「兩岸事務中就和國際問題還不同，確實台海夾雜美國勢力插手介入，將是未來中國大陸處理『台灣問題』一個很重要基本點，並且放入民族復興大框架去處理。」

包承柯說，習近平在二十大的報告裡講得很清楚，明顯感受『台灣問題』的重要性正在增加、提升。針對台獨和外部勢力只會更加針對性。如果破壞踩踏紅線，北京底線不會放棄使用武力，包括其他一切可能的手段來處理他問題。在這樣氛圍下，未來掌管對台事務最高領導層變得更重要，壓力也不小。

另外港澳最高領導層也將有變化，已經68歲主管港澳的政治局常委韓正，年齡已到未列名單中，為未來可能退休。原本不在十九屆中委名單的港澳辦主任夏寶龍，和原本在名單的中聯辦主任駱惠寧通通沒有在新一屆中委名單裡。外界同樣認為澳台系統人事將會有很大變動。

從這次中委名單來看，大陸外交體系也在產生新的變化。現年69歲的國務委員、外交部長王毅，續留二十屆中委名單，未受大陸政治「七上八下」不成文規定，他的破格留任，也代表未來有更重要任務。另外，陸駐美大使秦剛入選中委名單，被外界認為是爆冷門結果，今後在職務上不排除有往上升可能性。

▼大陸外交部長王毅破格續留中委名單，將有更重要任務。（圖／路透）