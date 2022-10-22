北市有線電視公用頻道「台北有影3」徵片 「飛閱台北」奪首獎



▲台北市有線電視公用頻道「台北有影3」影片徵選 「飛閱台北」奪得首獎吳亞築獲8萬獎金（圖／台北市政府）



記者陳世昌／台北報導

台北市政府與台北市有線電視公用頻道協會共同主辦「台北有影3」影片徵選活動22日頒獎，首獎由吳亞築的「飛閱台北」獲得，許哲巧的「給台北的一封情書」、陳榮瑞的「有夢最美‧螢亮萃湖」獲優選。



北市府觀光傳播局沈永華專委表示，今年的影片徵選報名件數非常踴躍，作品形式多元，首獎作品「飛閱台北」透過空拍俯瞰台北，輔以感性文字與配音，帶領觀眾從不同角度審視這塊生活土地；許哲巧「給台北的一封情書」是MV音樂創作，透過在台北生活的美籍音樂人以輕快音樂搭配台北地景，唱出對台北的愛；陳榮瑞「有夢最美‧螢亮萃湖」以隨興拍攝手法紀錄台北的自然風景和人文生活，並穿插了知識教育與音樂，使得整支紀錄片豐富而充滿趣味。



台北市有線電視公用頻道協會周志誠理事也表示，今年推廣活動做了許多的突破與改變，總計156部作品報名參加，承辦的北都數位有線電視周良璟協理也表示，今年新手創作報名很踴躍，有越來越多人願意嘗試創作是非常棒的一件事。





▲ 台北市有線電視公用頻道「台北有影3」影片徵選 ，得獎者大合照。（圖／台北市政府）



北市有線電視公用頻道今年度也舉辦了許多活動諸如學生影展、影像人才培力線上課程、行動市民論壇等活動，有興趣的民眾與朋友都歡迎上「北市公用頻道」官網、臉書或YouTube進行瞭解。



台北有影3影片徵選 得獎影片連結



首獎 飛閱台北



優選 給台北的一封情書



優選 有夢最美‧螢亮萃湖



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佳作 Washing Hand



佳作 王家媳婦

