告裴偉詐欺6200萬鏡電視開辦費　陳建平投訴NCC：被暴力撤董事長



▲鏡電視新聞台111年5月開播。（資料照片／記者李毓康攝）





記者陳世昌／台北報導



鏡電視前任董事長陳建平12日應邀前往NCC，說明鏡電視今年3月份董事會突然撤換董事長的過程，根據NCC轉述陳建平說法，陳已向台北地檢署告發鏡電視前前任董事長裴偉涉嫌背信、詐欺，其中包括一筆6200萬元的鏡電視開辦費。



NCC發言人翁柏宗表示，12日主要是邀前任董事長陳建平以利害關係人身份到會陳述意見，共同出席的還有時任董事長特助張寒青、時任財務長田富彰，說明3月4日鏡電視董事會以臨時動議方式撤換董事長整個過程。陳建平認為，當日會議倉促且暴力，另外他也向台北地檢署告發裴偉涉嫌背信、詐欺，其中包括一筆6200萬元的鏡電視開辦費。





▲鏡電視新聞台。（資料照片／記者李毓康攝）



翁柏宗表示，陳建平所陳述的內容，都會納入鏡電視董監變更審議參考，但翁轉述陳建平的態度，陳表示，「目前並沒有要以訴訟方式重回鏡電視，是否要對其他董事提告還在考慮中」。



NCC表示，今日委員會中也與陳建平交換意見，以了解鏡電視大股東有無介入經營權？經營權與所有權分離的做法？

NCC表示，有關鏡電視申請變更董事長案，新任董事長鄭優今年四月曾到會陳述意見，當時有口頭表示會增資到40億元。

