鏡電視「三董一監」集體請辭！　NCC：尚未接到申請公文

▲鏡電視爆「三董一監」集體請辭。（圖／記者李毓康攝）

記者陳世昌、朱祖儀／綜合報導

鏡電視日前爆出「三董一監」集體請辭消息，鏡電視今（16）日上午發表3點聲明，強調會儘速補選缺額董事與監察人席次。對此，NCC表示，目前尚未收到申請公文，不清楚內部狀況。

▲NCC表示，尚未收到申請公文。（圖／ETtoday資料照）

鏡電視「三董一監」集體請辭後，只剩下董事長鄭優、勞工董事廖芳潔，對於請辭原因，外界說法眾說紛紜。鏡電視稍早則發聲明強調，會儘速補選缺額董事與監察人席次，也沒有任何違反附款等情事。

對此，NCC發言人翁柏宗表示，NCC這邊還沒有收到申請公文，不清楚實際的狀況。

鏡電視聲明：

一、本公司部分董事與監察人因事業繁忙，且已完成階段性工作為由，向本公司辭任。本公司感謝部分董事與監察人過去的協助，也對其表示深摯祝福。

二、本公司十月十日召開董事會後，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額董事與監察人席次，併於股東會決議本公司重大營運事項。本公司股東持續支持鄭優董事長帶領公司營運，也全力支持公司永續營運。

三、本公司營運悉依公司法規定與公司治理原則，並無媒體報導指涉違反公司治理、違反附款等情事。籲請媒體報導前應落實媒體專業，勿隨有心人囈語起舞。