要求撤照、中資代持、借名登記？NCC邀鏡電視8位出資股東說明



▲《鏡電視新聞台》開播，大股東甲山林總經理祝藝（前排左2)、裴偉(右2)出席。（照料照片／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



鏡電視上周發生過半數董、監事請辭，另傳聞原出資股東要求NCC撤銷鏡電視執照，NCC19日表示，有關辭任之三董一監均非該公司股東，近期邀請鏡電視8位出資股東到NCC說明、陳述意見，以釐清有股東要求撤照、中資代持股權、借名登記等傳聞，並了解股東們對公司未來看法如何？



鏡電視董事會因為都是0持股的自然人，與一般企業由大股東直接擔任董、監事非常不同，成立以來董事長、董事會已多次改組，引起外界關注，並有政治力介入的傳聞。



NCC表示，鏡電視申設過程中自行承諾，單一股東持股不得逾資本總額百分之十五，且除交付信託外，其持股超過資本總額百分之五者，不得擔任董監事，這些承諾最後都列為許可執照的附款之一。根據鏡電視登記資料，其五董一監都是0持股。





▲鏡電視新聞台2022年5月開播。（資料照片／記者李毓康攝）

NCC發言人翁柏宗表示，鏡電視在申設時有承諾原股東6年內不轉讓股權，以符合NCC防免取得許可後轉讓他人；公司型態屬閉鎖型公司，股東人數在50人以內都符合，如果需要增資，除可先徵詢原股東意願，也可在50人的限額下增加新股東。

NCC表示，目前尚未收到鏡電視三董一監變更申請案，NCC以收到正式公文書為準，尊重鏡電視意願。關於鏡電視相關公文資料外洩案，NCC委員周一（17日）討論後決定交由政風單位調查。