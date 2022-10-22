中共二十大閉幕「溫和派退出領導層？」　中委、中紀委新名單出爐

▲中共二十大閉幕。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會今（22日）上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，由中共中央總書記習近平主持。大會舉行正式選舉，選出二十屆中央委員會委員共205人、候補委員和中央紀律檢查委員會委員共133人。大會全體同意「首次」把堅決反對台獨、堅定不移貫徹一國兩制等內容寫入黨章。習近平發表重要談話時也強調，大會達到統一思想、堅定信心等目的，全面推進中華民族偉大復興進行戰略謀劃。

根據大陸官媒《新華社》報導稱，今天大會應到代表和特邀代表2378人，實到2338人。實到代表超過應到代表的半數，符合大會選舉辦法的規定。會議首先通過了2名總監票人和36名監票人名單。在總監票人和監票人監督下，到會的代表和特邀代表以無記名投票方式，選舉出由205名委員、171名候補委員組成的二十屆中央委員會，選舉出二十屆中央紀律檢查委員會委員133名。

▲習近平投票。（圖／翻攝 央視）

第十九屆中共中央政治局7名常委，只有69歲的習近平、65歲的趙樂際以及67歲的王滬寧保留在中央委員之列；67歲的總理李克強、72歲的人大委員長栗戰書、67歲的政協主席汪洋和68歲的副總理韓正沒有選入中央委員名單，這意味著無法進入第二十屆中央政治局，其中李克強可能裸退，其他人同樣是退休或轉任其他職位。

大會表決一致通過十九屆中央委員會報告的決議，再次強調深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

決議報告提到要堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，進一步明確要落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持貫徹新時代黨解決台灣的總體方略，堅定反「獨」促統，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

大會也全票通過十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告決議，以及《中國共產黨章程（修正案）》決議。修正黨章決議「首次」把全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，堅決反對和遏制「台獨」寫入黨章。

相較十九大修改黨章涉台重點，只把「完成祖國統一」，和維護世界和平與促進共同發展，列為三大歷史任務，以及「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。」

不過，十九大黨章決議最後和正確版有些許出入。依照慣例，二十大修改黨章正確內容，必須等官媒《新華社》幾天後才會發布全文，才算正式定調。

▲習近平發表重要談話。（圖／翻攝 央視）

最後，習近平發表重要講話，指大會達到統一思想、堅定信心等目的。首先回顧總結過去五年的工作和新時代十年的變革，強調全面推進中華民族偉大復興進行了戰略謀劃，對統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局作出了全面部署，實現第二個百年奮鬥目標。

習近平稱，大會通過的黨章修正案，體現黨的十九大以來黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果，對堅持和加強黨的全面領導、堅定不移推進全面從嚴治黨。

習近平強調，認真學習領會黨的理論和路線方針政策，貫徹落實黨中央關於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的戰略部署，更加自覺地學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

▲二十大閉幕胡錦濤中場離開 。（圖／記者任以芳攝）

閉幕會現場，中共前總書記高齡97歲的江澤民依然缺席，79歲的中共前總書記胡錦濤、80歲前總理溫家寶有出席閉幕會，並且參與投票環節。

到了大會中場休息時，正當中外媒體陸續進入會場，發現工作人員與胡錦濤交談，在兩名工作人員陪同下離場，沒有參加下半場閉幕大會。胡離開時轉頭跟習近平短暫交談，習只有點頭示意，之後胡輕拍一下李克強左肩，快步屢步離開會場。



