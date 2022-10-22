中共新一屆政治局常委明亮相　張五岳：人事大換血、鞏固習權利

▲二十大後，多數西方媒體分析將更加鞏固習近平新權力時代。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於今（22日）閉幕，全體二十大代表將正式投票選出二十大中央委員會及中央紀委。現任七常委成員除了習近平，李克強、栗戰書、汪洋、韓正未選入中央委員，僅有王滬寧、趙樂際留任。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，意味著中共政治局大換血，汪洋未留下確實讓人意外，王滬寧則是全面貫徹習核心好人選，這也意味未來習近平新時代執政，權利更加鞏固，但黨內幾乎不會有第二種聲音。

今天大會閉幕後公布二十屆中央委員名單，其中第十九屆中共中央政治局常委習近平（69歲）、王滬寧（67歲）、趙樂際（65歲）三人留任。

李克強（67歲）、 栗戰書（72歲）、 汪洋(67歲)、韓正（68歲）未選入，這也意味著現任七常委空出四個位子，明23日「一中全會」將選出新一屆政治局常委，會後與中外媒體會見。

▲現任中共十九屆常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正7人，23日將換血。（圖／路透社）

針對最新中央委員名單釋出訊號？張五岳首先指出，「汪洋沒有入選確實讓外界意外，至於王滬寧一直都貫徹習近平意志思想，會續任很合乎常理。」

從大陸政治不成文規定「七上八下」來看，72歲的栗戰書和68歲的韓正，兩人年齡已過上限，預料不會續任常委席次。李克強已經擔任兩屆總理，依規定也無法續任，外界本預測可能選入中央委員，最後朝向裸退結果。

現任政治局常委李克強、汪洋、王滬寧其實都是67歲，並不牴觸「七上八下」（67歲留任、68歲退休）原則，最後只有王滬寧、趙樂際出現在中央委員名單上，顯示他們有很大機會繼續擔任新一屆政治局常委。汪洋未選入讓外界有些意外。

張五岳指出，從最新中央委員名單來看，大陸政治局人事即將出現大換血，未來4位新成員讓外界有一番新氣象、新作為的感覺，實際上未來中共政治生態只會更加鞏固習近平權利，黨內將更不會有第二種聲音。

他進一步說，可以預見未來中共人事佈局將繼續貫徹習近平路線、習核心，繼續擁護習的「兩個確立」。

▲中共二大閉幕。（圖／路透）

《紐約時報》針對名單分析指出，「幾位高級官員正在卸任，為更多習近平青睞的官員進入黨的最高決策機構，對高層的控制將變得更加牢固。」

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍接受接受《東森新媒體ETtoday》訪問則認為，在西方國家「老年政治」是常見現象，像是拜登和裴洛西都是。過去外界著重中共人事安排「七上八下」不成文規定，認為是接班順序，但是政治規矩到了現今民族復興時代，會有一些例外和變通。

田飛龍進一步說，段，未來中共在確定路線、選人用人方面，會朝向不拘一格的做法，目的是為了讓最合適的人在最合適的崗位上，做最合適的工作。年齡因素不是關鍵，人事安排還是要看能力和擔當才是重任。

▼田飛龍北京航空航天大學法學院副教授（圖／記者任以芳攝）