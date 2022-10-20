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大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

▲大武鄉衛生所，22日成果分享感恩會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大武鄉衛生所，22日舉辦成果分享感恩會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，自109年9月啟用至今滿2歲，衛生所為讓大家共同見證這2年醫療保健成果，將於10月22日上午10時舉辦成果分享感恩會。

縣長饒慶鈴表示，南迴地區沒有大型醫療院所，大武鄉衛生所扮演的角色一直是艱鉅繁重，除了為當地鄉親健康把關，對於來往遊客更是肩負著緊急醫療照護的責任。而大武鄉衛生所歷盡了8年規劃設計興建，終於109年籌建完成，該衛生所同時擁有「5個全台第一」，是全台第一個24小時提供緊急醫療、第一個提供24小時檢驗服務及放射服務、5G視訊看診服務、第一個可同時提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查服務的衛生所，同時也是擁有海景第一最美的衛生所。

饒慶鈴提到，衛生所目前除有高醫團隊持續依照民眾需求，提供急診、牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科及復健科門診之外，另外，考量老人家常遠至台東市區做復健非常不便及辛苦，9月份開始增加復健設施服務，而緊急醫療照護方面，衛生所結合消防局護心計劃，及時將病患心電圖傳送到接收端醫院，並整合消防局EMTP高級救護技術員後送、亦將一般型救護車提升為高頂救護車，大大提升急重症個案醫療照護及轉診後送品質。回首這一路走來相當不易，除感謝中央補助建設經費及健保署醫療政策支持外，對於高醫團隊醫師長時間以來不畏辛勞支援衛生所深表敬佩及謝意。

台東縣衛生局指出，大武鄉衛生所成果分享感恩會於22日上午10時在衛生所前廣場辦理，會中邀請中央健保署長官及長期支援專科醫療的高醫團隊參加，會場除了成果發表之外，亦會介紹新增加的復健設施服務及升級款救護車等，並備有宣導品致贈與會民眾，歡迎大武地區鄉親一起見證大武鄉衛生所醫療再提升。

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