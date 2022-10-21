影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

記者杜冠霖／台北報導

近日網路傳出一段國軍在營區寢室內拍抖音跳舞、抽電子菸影片，也讓國軍資安問題亮紅燈，對此，陸軍第六軍團指揮部調查後，證實確有此事，轄屬關渡地區指揮部四員士兵違規使用電子產品，雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

▲阿兵哥在營區抽電子菸熱舞上傳TikTok。（圖／讀者提供）

社群軟體TikTok19日瘋傳一段國軍跳舞影片，影片時間約11秒，一位國軍吸電子菸後，與另外三位同袍一同熱舞，由背景可看出地點在營區寢室，影片一出吸引許多網友關注。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬關渡地區指揮部四員士兵，19日午間休息時段於營區寢室內，違規以智慧型手機錄製跳舞畫面後上傳社群軟體，且於室內吸食電子菸；案經單位查證屬實。

對於相關懲處，第六軍團指出，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

第六軍團強調，各級部隊對於資訊用品的攜帶、使用，與各項營務營規的要求，均有合理、嚴格的規範，以嚴肅軍紀，並避免洩違密事件發生。

第六軍團指出，四名士兵的拍攝內容雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，本部將嚴以導正，並援引為案例，督飭所屬單位強化資安督管及軍法紀教育等作為，以防杜類案再生，維護軍譽。