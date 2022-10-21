　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

記者杜冠霖／台北報導

近日網路傳出一段國軍在營區寢室內拍抖音跳舞、抽電子菸影片，也讓國軍資安問題亮紅燈，對此，陸軍第六軍團指揮部調查後，證實確有此事，轄屬關渡地區指揮部四員士兵違規使用電子產品，雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

▲▼關指部士兵被爆抽電子菸跳舞錄抖音。（圖／讀者 提供）

▲阿兵哥在營區抽電子菸熱舞上傳TikTok。（圖／讀者提供）

社群軟體TikTok19日瘋傳一段國軍跳舞影片，影片時間約11秒，一位國軍吸電子菸後，與另外三位同袍一同熱舞，由背景可看出地點在營區寢室，影片一出吸引許多網友關注。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬關渡地區指揮部四員士兵，19日午間休息時段於營區寢室內，違規以智慧型手機錄製跳舞畫面後上傳社群軟體，且於室內吸食電子菸；案經單位查證屬實。

對於相關懲處，第六軍團指出，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

第六軍團強調，各級部隊對於資訊用品的攜帶、使用，與各項營務營規的要求，均有合理、嚴格的規範，以嚴肅軍紀，並避免洩違密事件發生。

第六軍團指出，四名士兵的拍攝內容雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，本部將嚴以導正，並援引為案例，督飭所屬單位強化資安督管及軍法紀教育等作為，以防杜類案再生，維護軍譽。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
南港OL當街遭猛砍險喪命！　大11歲前男友曝行兇動機
快訊／被爆轉戰PLG　林書豪發文了
處理焦屍後猝死！48歲新北警告別式　500人淚送最後一程
「赴日PCR」要幫忙出錢？　高端錯愕拒回應
2.2萬人搶國營891名職缺！錄取率3.88%　月薪3.6萬
老婆睡了…員工妹醉倒沙發！　老闆性侵洩慾
直擊／寶可夢GO首日　大安森林公園湧現滿滿人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

選前36天最新民調　謝國樑持續穩定領先

仙氣市議員候選人林京玲號次出爐　台中最年輕市議員抽中6號

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

陳時中抽12號...遭網友惡搞　藍營候選人二度告他發走路工

屏東郭再添再度投入縣議員選舉　盼延續服務鄉親承諾

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

選前36天最新民調　謝國樑持續穩定領先

仙氣市議員候選人林京玲號次出爐　台中最年輕市議員抽中6號

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

陳時中抽12號...遭網友惡搞　藍營候選人二度告他發走路工

屏東郭再添再度投入縣議員選舉　盼延續服務鄉親承諾

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

收到媽簡訊「很認真看電視」　她見「老成大叔」傻眼：以為是我爸

中共二十大主席團今第3次會議　通過中央委員、中紀委預選名單

特搜中部溫泉勝地！泡湯賞日月潭絕美湖景　露天風呂眺望壯闊山巒

翻牆超美技！許基宏笑：我只是跌倒了　暖心為隨隊小編說話

LIVE／金鐘57「小S正面對決黃子佼」！　星光大道《ETtoday》全程直播

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

騎車遇專業「碰瓷老司機」　戲精貓完美卡輪胎下方：你輾到我了

林書豪聯手弟弟美夢將成真？　新北國王表態「盡力爭取」

理財周刊／聚焦面板驅動IC與MLCC

靈鷲山四期教育創新體驗課程　行動說法了解無我之道

政治熱門新聞

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

確診者不得投票　中選會：若防疫措施有調整「會滾動檢討」

更多熱門

相關新聞

共軍加速武統　台灣應及早做準備

共軍加速武統　台灣應及早做準備

美國國務卿布林肯日前提到台海議題，指出中共對台灣的態度已產生質變，不再接受目前的現狀，決心加速統一時間，若以和平及脅迫的手段不可行，將會採取以武力來達成這個政治目標。而武統的說法在中共二十大之後更成為熱門話題，但時間表的預測不是問題關鍵，重要的是台灣究竟準備好了嗎？

貓臉埋飼料碗　張超大嘴巴一口嗑

貓臉埋飼料碗　張超大嘴巴一口嗑

改1年兵？邱國正鬆口「有這可能性」　承諾義務役月薪調漲

改1年兵？邱國正鬆口「有這可能性」　承諾義務役月薪調漲

邱國正曝：明年教召5-7天與14天併行

邱國正曝：明年教召5-7天與14天併行

傳北京將加速武統　邱國正：國軍做準備「我們有我們的期程」

傳北京將加速武統　邱國正：國軍做準備「我們有我們的期程」

關鍵字：

國防部陸軍抖音

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

快拿工作證！5大職業住飯店最低350元

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面