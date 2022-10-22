墳裡傳出救命聲！人妻離婚遭狠夫「活埋奪產」　她狂刨土絕地求生

▲蔡敬安（音譯，左圖）目前已被逮捕。（圖／翻攝自瑟斯頓警方）

記者葉睿涵／編譯

美國華盛頓一名42歲婦女，近日因與丈夫在離婚時產生金錢糾紛，而被捆綁、刺傷並活埋數小時。幸運的是，這名女子成功在丈夫離開後逃出土坑，而丈夫也在事後遭警方逮捕，讓她得以逃過死劫。

據《衛報》報導，瑟斯頓（Thurston）警方在當地16日凌晨接獲報警電話，聲稱有一名婦女在社區內猛敲住戶的門尋求幫助。警方趕到現場後，發現這名婦人正躲在一個棚內，尖叫著「我的丈夫想殺了我」。

▲美國一名女子遭丈夫活埋後逃過死劫，下同。（示意圖／CFP）

媒體取得的法庭文件顯示，女子當時脖子、腿和腳踝都被人用膠帶捆住，衣服和頭髮上都是土，而且手臂、腿和頭部都有大面積瘀傷，於是警方立即將她送到附近醫院接受治療，所幸傷勢並未危及性命。

女子告訴警方，丈夫在家中綁架她後，用膠帶將她綁起來載到附近樹林，朝她的胸部刺了好幾刀，並將她活埋。女子表示，她沿途多次嘗試用Apple Watch向親友發送緊急通知，並設法聯繫警方，但由於她被封住了嘴，因此無法進一步溝通。

法庭文件指出，女子被埋入地下後，還能聽見丈夫在附近走動，以及泥土不斷覆蓋在自己身上的聲音，嚇得她只能靠扭動臉部來獲得可以呼吸的空間。女子估計自己至少被埋在土裡好幾個小時，直到丈夫離開後，才得以掙脫手上的膠帶，並徒手挖開土堆，逃出生天。

女子表示，她逃出土坑時天色已十分昏暗，她跑了近30分鐘才找到一棟房子，並請求當地居民報警。警方當天上午在當地一條小徑發現了女子53歲的丈夫蔡敬安（音譯，Chae Kyong An），並將他逮捕歸案。報導稱，這名嫌犯將面臨多項指控，其中包括一級謀殺未遂和一級綁架。