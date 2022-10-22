快訊／死亡+52！最年輕20多歲男「發病到死亡僅4天」　死因曝光

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增52例新冠肺炎死亡個案，當中最年輕為20多歲男性，本身沒有接種疫苗，為神經系統疾病患者、肥胖，在家人確診後他也發病並收治住院，但於4天後不幸過世，死因為呼吸衰竭、敗血性休克及新冠肺炎。

指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為33例男性、19例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月7日至10月19日，死亡日期介於10月10日至10月19日。

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▲指揮中心公布10/22確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，今天死亡最年輕個案為20幾歲男性，沒有接種疫苗，本身有神經系統疾病、肥胖，他的家人在10月10日確診，他則從13日開始發燒咳嗽，快篩陽性，並收治住院，16日過世，主要死因為呼吸衰竭、敗血性休克及新冠肺炎。

今天另新增通報153例新冠中重症，當中100例中症，53例重症，其中又通報一起兒童重症。莊人祥表示，個案為1歲男童，9月22日確診新冠，10月7日出現發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐、全身紅疹、紅眼等症狀，10月12日到急診，檢查發炎指數升高、凝血功能異常、肺部喘鳴，懷疑MIS-C及細支氣管炎，被收治住院並給予免疫球蛋白等藥物，另住院中檢驗出呼吸道融合病毒陽性，給予蒸氣治療後病況好轉，10月17日已經出院。

▲指揮中心10/22說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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