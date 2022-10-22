1歲童染疫半個月爆7症狀！MIS-C+細支氣管炎　還檢出呼吸道融合病毒

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增1起兒童重症，是一名1歲男童，他在染疫後半個多月出現發燒、腹瀉、全身紅疹、紅眼等7症狀，12日到急診因懷疑MIS-C及細支氣管炎，被收治住院，住院中還檢驗出呼吸道融合病毒陽性。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增35,654例COVID-19確定病例，分別為35,601例本土個案及53例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。今天另新增通報153例新冠中重症，當中100例中症，53例重症，其中又通報一起兒童重症。

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莊人祥表示，個案為1歲男童，9月22日確診新冠，10月7日出現發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐、全身紅疹、紅眼等症狀，10月12日到急診，檢查發炎指數升高、凝血功能異常、肺部喘鳴，懷疑MIS-C及細支氣管炎，被收治住院並給予免疫球蛋白等藥物，另住院中檢驗出呼吸道融合病毒陽性，給予蒸氣治療後病況好轉，10月17日已經出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共252例，36例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲指揮中心公布10/22確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/22說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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