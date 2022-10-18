霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

▲「霜降」節氣已是深秋。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

24節氣「霜降」即將到來，命理專家柯柏成表示，柿子在霜降時節，被賦予解災厄、助運及助健康的開運食品。他也提醒，農曆4月出生的朋友要注意交通意外事件，容易因車關而見血光。

柯柏成在臉書說，今年的霜降是在10月23日18時26分交節氣，由於已進入深秋，季節會漸漸趨冷，緊接著10月25日起就進入農曆的10月。

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柯柏成指出，在這個節氣起，屬蛇的要注意和長輩主管容易意見犯沖，如有不順心之事，忍一忍就過了，忍不過則容易犯大錯；如果是農曆4月出生的朋友要注意交通意外事件，容易因車關而見血光。

▼民間習俗「霜降吃柿子」。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

柯柏成提到，霜降有個開運食品就是柿子，緣由是從明朝的開國皇帝朱元璋年幼時的故事，朱元璋小時家中十分貧困，又遇上元末兵荒馬亂，經常吃了上頓沒下頓，只能四處討飯。

柯柏成表示，有一年霜降節氣，已經幾天沒飯吃的朱元璋餓到兩眼發黑、四肢無力，當他跌跌撞撞走到一個小村莊時，頓時眼前一亮，發現村邊一處爛瓦堆裡長著一棵柿子樹，上面結滿了柿子。

柯柏成指出，當時朱元璋一見興奮極了，心想「老天爺憐我」，爬到樹上吃了一頓柿子大餐，這才得以從閻王爺那裡撿回了一條小命，結果一整個冬季沒有流鼻涕，也沒有裂嘴唇。

▼朱元璋曾爬過柿子樹。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

柯柏成說，後來朱元璋當了皇帝，有一年霜降時節，領兵再次路過那個小村莊，發現那棵柿子樹還在，上面依然掛滿柿子；面對此情此景，朱元璋感慨萬千，正是這棵柿子樹才使自己免於飢餓，仰望著這棵柿子樹，脫下自己的紅色戰袍披風，親自爬上去把戰袍披在柿子樹上，並封它為「凌霜侯」。

柯柏成寫道，這個故事在民間流傳開來後，就逐漸形成了霜降吃柿子的習俗，正因為有此習俗，柿子在霜降時節，被賦予解災厄、助運及助健康的開運食品；如果想解厄轉運的朋友不妨試看看，開運也可以很生活，只要跟著天地磁場節氣去走。