黑白合傷柯文哲形象？　學者分析「短空長多」：為2024拿下2個灘頭堡

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日到台北市進行市政交流，與台北市長柯文哲同框，被外界解讀是「黑白配」，對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳13日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，柯鍾合未必對柯文哲不利，在新竹市長參選人高虹安勝率高的情況下，若成功拉攏鍾東錦，柯文哲將拿下兩個灘頭堡，對柯挑戰2024總統大選絕對是如虎添翼 。

鍾東錦爭議不斷，包括過去曾犯下《傷害致死罪》等多項案件，近期也被揭露炒地、違法囤積砂石等爭議，而柯文哲與鍾東錦日前在台北市府正式同台，被外界批評是「黑白配」，民進黨、時代力量都痛批柯文哲正在示範，白色力量如何跟黑金勢力靠攏。

對此，鈕則勳分析，柯鍾合未必對柯文哲不利，因為鍾東錦勝選機率高，且高虹安也有一定把握拿下新竹市、此時民眾黨跟鍾東錦有相當默契，不管鍾未來是入黨或是成為黨友，大選過後柯文哲等於有兩個灘頭堡。



對於外界直指這是「黑白配」，鈕則勳表示，柯文哲其實很聰明，雖然此舉會被貼上黑白合標籤，但相關輿論主要是綠營操作，在民眾對民進黨負面情緒越來越高的情況下，對這樣的說法也未必買單。

鈕則勳表示，此舉對柯文哲來說，進可攻退可守，畢竟總統大選講求政治實力，柯文哲本身就有一定實力，且高虹安戰力非常強，此時若成功拉攏鍾東錦，民眾黨等於有兩個執政縣市，對柯文哲個人絕對是如虎添翼 。

鈕則勳直言，柯鍾合一方面可以增加選舉的能量、另一方面也增加避免2024被棄保的籌碼，這是「短空長多」（短期來看會有跌幅，長期來看會比現在更好），政治實力才是重要的，即便現在聚焦黑白合，但選舉時期消息滿天飛，後面的議題還會再蓋掉，這些負面聲量長期來說對柯文哲影響不大。

除被抨擊「黑白配」外，柯文哲近期的災情表現也風波不斷，日前尼莎颱風造成雙北多處災情，柯文哲第一時間在南部輔選，直言一切有SOP、反批政院「大呼小叫」，直到罵聲止不住才趕回台北坐鎮，卻又指勘災是作秀、受困民眾不信邪，引起不少非議。

對於柯文哲的災情表現，鈕則勳認為，柯文哲的災情處理確實會造成反彈，但隨著時間消逝，反彈力道就會越來越弱，畢竟民眾已經習慣柯文哲會失言、見怪不怪，因此殺傷力不高，且現在選戰資訊太多，這些內容一下就會被蓋掉，柯文哲的幾次失言現在是新聞，但時間一過就不是了。

對於失言風波是否衝擊白營年底選情？鈕則勳指出，這不會影響黃珊珊、高虹安，現在並非柯文哲在選，民眾把怒氣倒向黃珊珊、高虹安兩人身上的可能性不大。

北市議員部分，鈕則勳分析，議員選舉靠的還是地方經營跟深耕，柯文哲的失言即便現階段會有一些影響，但一到選前大家也忘了，因為選前資訊量太大，此次失言對民眾黨選情衝擊不會太大。