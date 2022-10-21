台南市市長、市議員抽籤號次結果出爐　議員106人角逐57席

▲台南市長、市議員抽籤號次結果出爐，市長部分5人選1人，市議員共13選區，106人角逐57席市議員席位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長、市議員抽籤號次結果出爐，市長抽籤部分1號許忠信、2號林義豐、3號謝龍介、4號吳炳輝、5號黃偉哲；市議員抽籤部分共13選區，106人參選，角逐57席市議員席位。

市議員抽籤結果分別是：第一選舉區應選名額6人：1號蔡育輝、2號沈家鳳、3號廖志峯、4號趙昆原、5號劉米山、6號姚正玉、7號張世賢、8號王宣貿、9號李宗翰；第二選舉區應選名額5人：1號蔡秋蘭、2號蔡蘇秋金、3號謝舒凡、4號陳昆和、5號黄建昌、6號蔣琦君、7號方一峰；第三選舉區應選名額3人：1號陳秋宏、2號陳沛然、3號尤榮智、4號姜雨良、5號郭秀珠、6號吳通龍；第四選舉區應選名額1人：1號周奕齊、2號陳福慶。

第五選舉區應選名額5人：1號廖俊道、2號李文俊、3號李偉智、4號洪岳銘、5號陳碧玉、6號林全忠、7號余柷青、8號王清崎、9號林志展；第六選舉區應選名額6人：1號王明彥、2號邱昭勝、3號陳建大明、4號郭信良、5號陳進星、6號陳詩薇、7號郭清華、8號林緯、9號黃麗招、10號李中岑、11號陳瑜緁、12號蔡麗青、13號童小芸、14號王錦德；第七選舉區應選名額7人：1號陳秋萍、2號杜雪吟、3號林燕祝、4號吳依潔、5號楊中成、6號陳世霖、7號李鎮國、8號許崇洲、9號黃肇輝、10號馬杰睿、11號朱正軒、12號林冠維、13號蔡明峰、14號江品璁、15號林易瑩；第八選舉區應選名額6人：1號邱莉莉、2號江明宗、3號陳怡珍、4號蔡宗豪、5號高凱旋、6號許至椿、7號沈震東、8號李冠霖、9號李晉豪、10號周嘉韋。

第九選舉區(應選名額6人：1號盧崑福、2號林美燕、3號周麗津、4號陳嘉伶、5號陳冠娟、6號林依婷、7號李伯利、8號李啓維、9號莊玉珠、10號呂維胤、11號蔡淑惠；第十選舉區應選名額5人：1號李宗霖、2號蔡筱薇、3號曾培雅、4號陳金鐘、5號曾之婕、6號蔡宛秦、7號蔡旺詮、8號王家貞、9號陳世安、10號邱瓊儀；第十一選舉區應選名額5人：1號鄭佳欣、2號陳皇宇、3號江國銘、4號許又仁、5號翁語含、6號吳禹寰、7號郭鴻儀、8號杜素吟；第十二選舉區應選名額1人：1號李美素、2號穎艾達利、Ingay Tal；第十三選舉區應選名額1人：1號賴惠美、2號伍宗康、3號施余興望 Tjakumay Tagaw。