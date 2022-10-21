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父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

▲▼父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」，子女一開痛哭。（圖／翻攝微博）

▲57歲男子因為病情加重去世，臨終前告訴子女，水缸裡有個便當盒，子女打開後痛哭。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

遼寧省葫蘆島57歲的李姓男子19日胃癌去世，臨終前突然告知3名子女，家裡的水缸裡面有個餐盒，沒想到3姊弟回家打開餐盒，瞬間崩潰痛哭，也讓李男的兒子不禁感嘆，「父母永遠都愛著子女。」

綜合陸媒報導，李男2021年9月被診斷出罹患胃癌，姊弟3人為了讓父親看病，前後花了大約22萬元（人民幣，下同，約新台幣97.5萬元），不過隔了一年後病情加重，實在無法治療，只能回家休息。

李男臨終前突然告知子女，水缸裡面放著便當盒，要3人在沒人的時候拿出來。等到父親過世後，子女3人拿出便當盒，才發現裡面有一沓用層層塑膠袋包裹著的鈔票，而且已有發霉的味道。

▼子女們打開才發現，便當盒裡面藏了3人逢年過節用來孝親的錢。（圖／翻攝微博）

▲▼父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」，子女一開痛哭。（圖／翻攝微博）

李男的兒子見到這些錢，不禁崩潰大哭，這些錢是平時逢年過節時，3姊弟拿來孝敬父母的，但父親捨不得花，全部都存了下來。李男的兒子也不禁直言，看到這些錢，他心裡感到相當難受，「父母親永遠都愛兒女。」

李男的兒子說，母親因為疾病突然發作，很早就去世，如今父親也走了，整個房間空空蕩蕩的，讓人感覺十分心痛，希望大家都能在父母健在時多家陪伴，等到父母不在了，想要盡孝也沒機會了。

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