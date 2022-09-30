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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

梁維珊／提領過世親屬存款的法律風險

▲▼遺產，遺囑。（圖／視覺中國）

▲長輩生前預立遺囑，並指定遺囑執行人，命其依照遺囑載明的治喪方法及授權範圍，以免誤觸法律。（圖／視覺中國）

據報載，一名女子在父親過世隔日，拿著父親的印章及存摺，把他在農會帳戶內的餘額7,596元領出，交給弟弟置辦喪禮，卻引起另一名胞弟不滿，對姐姐提告偽造文書罪。最後，被屏東地方法院判處2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

一般民間遇到家中長輩往生後，不少親屬會拿往生者的印章、存摺或提款卡，將其生前帳戶裡的錢領出。有的人把這筆錢拿去處理喪葬事宜，有的人則是擔心事後被國稅局課稅而盡早領出，還有的人是為了搶先爭取遺產。

不論基於什麼原因去領取過世長輩的錢，都可能有法律問題。但若是出於善意目的，為往生親屬治喪，而動用其生前存款，應如何避免法律上的風險，就需要多加留意。

情況一：長輩生前未授權子女處理治喪事宜

如果親屬生前將其帳戶存摺、印章交給某一個子女，由其幫忙處理事情，但沒有委託他負責自己的身後事；所以，在長輩過世後，該子女若擅自將其存款領出，用來支付喪葬費用，由於並未得到長輩生前授權，子女持往生者的印章在取款單上蓋章，可能構成《刑法》的偽造文書罪。甚至，進一步持蓋有往生者印章的取款單領錢，更可能構成《刑法》的行使偽造文書罪。

因此，在沒有獲得長輩生前授權的情形下，建議讀者們切勿擅自領取存款，以免被其他繼承人提告偽造文書罪或行使偽造文書罪，而有承擔刑事責任的風險。

情況二：長輩生前有授權子女處理治喪事宜

長輩如授權某一個子女處理身後事，該子女也確實遵照長輩生前意願，將存款領出置辦喪禮。在這種情形中，子女看似沒有任何法律上的風險，但過往法院實務上判決多半還是認為：長輩生前授權的效力，於往生時就會消滅；因此，被委託的子女仍無權持長輩的印章及存摺取款。否則仍可能觸犯《刑法》偽造文書及行使偽造文書等罪。

不過，近年最高法院有不同見解指出：長輩生前授權某一個子女協助處理身後事，因為這種授權的性質相當特殊，即使其過世後也不會消滅，受託的子女有權持其印章及存摺取款，並不會構成偽造文書罪及行使偽造文書罪。

至於應如何證明長輩生前有授權，實務上認為：除以遺囑或其他書面為授權外，如長輩僅以口頭表示，只要子女於長輩生前即有受託取款的行為，而其他繼承人都能知悉（比如LINE通訊軟體中，家族群組的對話可以證明）且未反對，未來於長輩過世後，該子女持長輩的印章及存摺取款的動作，就有可能不會構成偽造文書及行使偽造文書罪。

然而，應注意的是，即使長輩有授權，也不宜做大額取款。大額取款除了有侵害到其他繼承人的繼承權益外，也會侵害到長輩生前債權人的權益，導致其他繼承人或債權人提告侵占罪。

情況三：子女誤以為長輩生前授權

如果子女誤以為長輩有授權自己處理治喪，而動用其存款支付喪葬費用，這時候該怎麼辦？

部分法院認為，由於子女無權以長輩的印章及存摺取款，也還是會構成《刑法》上的偽造文書及行使偽造文書罪。但近來也有不同法院見解指出，於這種情況中，應特別注意領款人心中有無犯罪的故意──尤其依其學、經歷及智識能力，確認其是否能意識到自己違反《刑法》相關規定而加以避免──那經調查，若認定子女欠缺犯罪的故意或不能認識自己違法，也就不一定會成立前述刑事責任。

從前述說明，讀者可以知道，由於不同案件的個案事實不同，各法院間的見解也有差異，所以一般人在處理的時候，稍有不慎，就很容易誤觸法網。

在比較法上，日本《民法》第909條之2規定，繼承人得在法定金額範圍內，單獨使用遺產中的金錢存款；子女若在此額度內，領取長輩生前的存款為其治喪，就不會有觸犯刑事責任的風險。

不過，因為我國法並未有類似規定，在修法之前，為免繼承人不慎觸法，建議最安全的作法就是：先由長輩生前預立遺囑，並指定遺囑執行人，命其依照遺囑載明的治喪方法及授權範圍，於其往生後，辦理治喪事宜。

反之，如果長輩生前沒有預立遺囑，建議還是要取得全體繼承人的同意後，再提領金錢支付喪葬費用，且不可提領超過一般治喪行情的費用，以免被法院認定為高額取款，侵害長輩生前債權人之權益，而有觸犯侵占罪之法律風險。因此，最安全的方式便是在生前預立遺囑或得全體繼承人同意。

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