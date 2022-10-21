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南港OL當街遭猛砍險喪命！　大11歲前男友曝行兇動機...下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區8月發生一起情殺案！40歲陳姓男子不滿被29歲葉姓女子分手，期間猛傳恐嚇簡訊，葉女嚇壞聲請暫時保護令，不料陳嫌利用午休時間尾隨葉女，持預藏開山刀朝對方猛砍，葉女經緊急送醫受有左腹部撕裂、右手多指斷裂等重傷。殺紅眼的陳男偵訊時，也曝光行兇動機。士林地檢署日前偵結，依家庭暴力之殺人未遂罪提起公訴。

起訴指出，陳男與葉女原為男女朋友，今年4月分手，陳「被分手」後曾多次發訊息、或尾隨下班的葉女，讓葉女不勝其擾，決定不再容忍，今年6月在《跟蹤騷擾防制法》通過施行後，葉向新北市海山分局提告陳男涉嫌恐嚇，警方也依法通報法院，並傳喚陳男到案說明，法院審理後認定陳男恐嚇騷擾行為屬實，依法核發保護令，但陳男無視法院令狀，仍持續騷擾。

同年8月29日11時，陳男駕駛車輛到葉女南港工作地點附近徘迴，13時許見葉女從三重路19號超商經過，立刻持開山刀上前砍殺，葉女奮力抵抗一路逃到豆漿店求救，陳仍不放棄持刀追上揮砍多刀，導致葉女血流滿地。

 ▲▼台北市南港一名男子拿刀砍傷一名女子。（圖／記者黃彥傑攝）

 ▲陳姓男子持開山刀到南港埋伏，見葉姓前女友上前追砍。（資料圖／記者黃彥傑攝）

受重傷的葉女經送醫，診斷出左臉頰、左腹部撕裂傷、右手多處撕裂傷併第三指伸指肌肌腱斷裂、左手多處撕裂傷併第一指指動脈斷裂及第一、三、五指神經斷裂等傷害，但還好救回一命。

偵訊時，陳男稱「我懷疑葉女以假身分跟我交往」，因此心生不滿行兇，但他否認有殺人犯意；葉女則認為前男友行為已構成殺人未遂犯行。

檢警根據現場監視器畫面、現場照片、警方密錄器等，依刑法第271條第1、2項殺人未遂罪嫌，為家庭暴力防治法第2條所定的家庭暴力罪提起公訴，扣案開山刀為犯罪所用之物，建請法院依法宣告沒收。

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