3月女嬰遭虐「眼盲多重障礙」　律師曝無照保母夫婦想拖延訴訟

▲淡水無照保母謝女及丈夫謝男夫妻倆因與李姓女嬰父親熟識，自告奮勇照顧小孩，豈料僅3個月大的女嬰卻因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區謝姓無照保母與謝姓丈夫共同照顧李姓友人僅3月大女嬰，卻涉嫌傷害，導致女嬰因「虐待性頭部創傷」雙眼失明，留下多重障礙後遺症，謝姓夫妻更未曾慰問。今（20日）法院開庭，謝姓夫妻律師聲請再由榮總、長庚醫院做傷勢鑑定，謝男則以「工作為由」請假，謝女庭後則是一派輕鬆，甚至露出笑容。

淡水無照保母謝女及丈夫謝男夫妻倆因與李姓女嬰父親熟識，又知道夫妻倆上班忙碌無法照顧小朋友，並自告奮勇從2019年1月28日週一到週五全天候受託照顧僅3個月大的女嬰。但2月13日，當女嬰被接回家時，父母就發現女嬰臉頰兩側有瘀青，但未特別留意，假期結束後，於2月17日晚間將女嬰送回謝女家接受照顧。

19日晚間，謝女因要外出倒垃圾，將女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。

2021年1月，謝姓夫妻被依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷」等罪起訴，檢方並建請法院對矢口否認的謝男從重量刑。

今（20日）法院開庭，謝姓夫妻辯護律師表示，因台大醫院傷勢鑑定有含糊，且照顧女嬰時間有涵蓋女嬰父母，因此要求再由榮總、長庚做鑑定；但公訴檢察官說，台大醫院回函，癲癇並不會造成硬腦膜下出血合併雙側視網膜出血。

▼3個月大女嬰左右兩頰均有瘀青痕跡，疑涉虐待的謝姓夫妻仍不認罪。（圖／李姓父母提供）

告訴代理人律師表示，沒有再鑑定必要，台大醫院已經做了2次，第2次也給雙方有陳述意見機會，且當時檢方也有傳喚馬偕2名醫師到庭陳述，已足以證明傷勢。

法官庭末諭知，確認調查內容後再看開辯論或是審理庭，全案候核辦。

告訴代理人律師向記者表示，謝姓夫妻從頭至尾未致上慰問，更未談和解，並做無罪答辯，謝男甚至還以工作為由向法院請假，一點也不尊重法官，且事證明確卻仍堅持再聲請榮總、長庚做傷勢鑑定；而李小妹至今也仍是失明狀態且得接受各種治療，並由父母、爺爺奶奶輪流照顧，但對方態度讓人覺得根本是想拖延訴訟。

庭訊後，謝女在等待筆錄簽名取回身分證件時，與委任律師聊天，一度露出燦爛微笑，直到與記者對到眼才收起笑容，讓人無法感受到她有一點歉意和愧疚。