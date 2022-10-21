11月「3星座」運勢超強！愛情事業兩得意　TOP1不是結婚就是添丁

▲雙子座11月好運爆棚，有機會與愛人結為連理。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

再10天就要進入11月了，不少人開始好奇11月的運勢究竟如何。運勢命理網站《靈匣網》就分析指出，11月各星座的運勢排行榜，其中點名了最好運的前三名，依序為射手座、天秤座、雙子座，不僅事業得意，感情也相當順利，同時提醒這三個星座的朋友，可趁這段時間抓住機會，好好迎接這個階段的好運。

TOP3：射手座

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射手座11月會變得特別忙碌，可能連喘口氣的時間都沒有，導致身心俱疲，不過凡事有失必有得，雖然忙到沒時間，但事業運卻也因此一飛衝天，不僅能獲得主管的信任與讚賞，同事間的關係也會變得更加融洽，因此容易升職加薪，正財運跟著轉旺。

TOP2：天秤座

天秤座11月會感到特別放鬆和開心，隨著心境產生變化，眼前的難題也變得更容易解開，能夠順利地達成目標。另外11月天秤座的事業運不錯，如果有換工作的打算，不妨趁著這個月去實行，可以請朋友介紹工作，做起來會更加得心應手。11月對天秤座來說非常友好，只要能抓住這次機會，並多努力一些，就能得到更好的結果。

TOP1：雙子座

雙子座11月運勢一反常態的超級旺，尤其在感情方面，單身者有機會遇到屬於自己的真愛；有伴者則有望和戀人喜結連理，步入禮堂；已婚者生活更加幸福美滿，甚至有添丁喜事發生。但提醒雙子座要控制好自己的脾氣，學會放下架子，不要總是擺出一副高高在上的姿態，否則長久下來容易讓人感到厭煩。

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