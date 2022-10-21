爸爸「怕絕後」狂催生！她「1句話」開槓　網讚：支持啊

▲原PO受不了父親的催生壓力，讓她感到相當無言。（圖／擷取自pexels）

圖文／CTWANT

現代年輕人不婚不生的比率是越來越高，有不少父母因此感到很是擔憂。一名女網友即發文抱怨，自己的爸爸瘋狂要她趁年輕時趕快生小孩，甚至說孩子出生後他們會「處理」，但原PO不想因此降低生活品質，在相互爭論下，她不禁回嘴大喊，「生了誰要顧？」

一名女網友今（21）日在《爆怨公社》發文表示，父親希望她趁著年輕趕緊養育下一代，但她覺得生活已是不容易，若是此時生下孩子，生活品質一定會大打折扣，她忍不住向爸爸反問，「你考慮過我懷孕生小孩會有多久沒收入嗎？連房子都沒有，要跟人生什麼小孩？」豈料爸爸竟回覆，「生了就會有辦法，以前人生活那麼苦還不是可以生5-6個！」

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聽見父親的理由，原PO不禁回懟，「你不用跟我講以前，那都是苦在小孩好嗎！我為什麼要生他出來受苦。」爸爸隨後不滿開嗆，「什麼叫受苦？你不生就要絕後嗎？ 」原PO立刻火大反駁，「到底為什麼要生出來受苦？現在社會本來就很不易生存了為什麼還要生」，但竟遭到父親強硬表態，「反正妳生就對了，其他妳不用去想」，讓原PO感到十分無言。

貼文光後，網友一面倒力挺原PO，「千萬不要，你要堅持住！」、「先叫老爸轉個幾百萬在戶頭安安心」、「哪來這麼多里程碑要完成」、「現在物價通膨就壓死人了，還拿4、50年前來比...」、「很多這種上一代啊，然後等生了才在那邊反悔，叫你們自己想辦法，自己的小孩自己顧」、「還好家人早就放棄我會結婚生孩子的念頭了。」

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